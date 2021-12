Mura odpotovala na Nizozemsko z oslabljeno zasedbo

Nogometaši Mure so v dopoldanskih urah odpotovali na Nizozemsko, kjer jih v četrtek čaka sklepno dejanje konferenčne lige. Trener Ante Šimundža v Arnhemu proti Vitesseju ne bo mogel računati na najmočnejšo enajsterico, saj sta poleg Žige Škofleka, ki je odsoten že dlje časa, zaradi zdravstvenih težav doma ostala tudi Matko Obradović in Jan Gorenc.

Črno-bele čaka v zgodovinski sezoni 2021/22, v kateri prvič branijo naslov državnega prvaka, hkrati pa so si prvič priigrali nastop v skupinskem delu evropskega tekmovanja, že sedmo evropsko gostovanje. Pestro evropsko sezono bodo sklenili v četrtek na Nizozemskem, kjer bodo skušali vrniti Vitesseju za poraz v Mariboru (0:2). Trener Ante Šimundža v Arnhemu ne bo mogel računati na udarno enajsterico, saj bodo doma zaradi zdravstvenih težav ostali Matko Obradović, Jan Gorenc in Žiga Škoflek.

Matko Obradović, ki je v tej evropski sezoni večkrat opozoril nase, zaradi poškodbe ni odpotoval na Nizozemsko. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na Nizozemsko se je odpravilo 22 igralcev. To so Marko Zalokar, ki bo najverjetneje prejel priložnost in med vratnicama nadomestil poškodovanega Dalmatinca, Lan Erjavec, Matic Maruško, Marin Karamarko, Klemen Šturm, Klemen Pucko, Žan Karničnik, Žan Buček, Tilen Ščernjavič, Samsindin Ouro, Nik Lorbek, Alen Kozar, Tomi Horvat, Tio Cipot, Staniša Mandić, Mihael Klepač, Amadej Maroša, Mitja Lotrič, Kai Cipot, Luka Bobičanec in Nardin Mulahusejnović. Zunaj kadra sta poleg treh poškodovanih igralcev ostala Azur Mahmić in Marko Brkić.

Za izbrance Anteja Šimundže bodo v četrtek stiskali pesti tudi privrženci Tottenhama. Mura lahko namreč pomaga Tottenhamu do drugega mesta. Če Vitesse ne bo premagal slovenskih prvakov, lahko Londončani, ki se zaradi povečanega števila okužb s koronavirusom pred tekmo zadnjega kroga ukvarjajo z nenadejanimi težavami, z morebitno domačo zmago nad Rennesom še osvojijo drugo mesto in si s tem podaljšajo evropsko sezono.

Mura bo skupinski del v zahtevni skupini končala na zadnjem mestu, po nepozabni zmagi nad Tottenhamom, ki je odjeknila po svetu, pa lahko v Arnhem odpotuje sproščeno. Kaj bi šele bilo, če bi lahko Šimundža računal tudi na Obradovića in Gorenca …