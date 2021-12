Olimpija remizirala v Celju in prehitela Muro

Nogometaši Celja in Olimpije so se v prestavljeni tekmi 18. kroga prve slovenske nogometne lige razšli brez zmagovalca (1:1). Zmaji, ki so odigrali prvo tekmo po mesecu dni, so povedli v izdihljajih srečanja prek Gorana Milovića, na začetku drugega polčasa pa je izenačil Tamar Svetlin. Družinski obračun Sešlarjevih, pomerila sta se oče Simon (trener Celja) in sin Svit (nogometaš Olimpije), se je tako končal s "prijateljskim" remijem. Zeleno-beli so se na lestvici povzpeli na tretje mesto.

Prestavljeni obračun 18. kroga se je končal brez zmagovalca. Celjani so prekinili niz treh zaporednih porazov, Ljubljančani, ki so nastopili prvič po mesecu dni (pred tem so nazadnje igrali 7. novembra), pa so nanizali še četrto zmago brez zmage pod vodstvom Dina Skenderja. Odkar se je na trenerski stolček vrnil mladi hrvaški strateg, zmaji niti na eni tekmi niso dosegli več kot en zadetek. Točak iz Celja jih je povzdignila na lestvici, na tretjem mestu so prehiteli Muro, Celjani pa ostajajo na sedmem mestu.

Poročilo s tekme:

Zmaje je v vodstvo v sodnikovem podaljšku prvega polčasa popeljal Goran Milović. Visok Dalmatinec je premagal Matjaža Rozmana po natančnem strelu z glavo. Podajo je prispeval Svit Sešlar in jo tako zagodel očeti Simonu Sešlarju, strategu Celja. Takrat se ni prvič zatresla mreža celjskega vratarja. Deset minut pred tem je v polno zadel Mustafa Nukić, a je sodnik Roberto Ponis zaradi domnevnega prekrška nad Denisom Marandicijem, gostujoči tabor je bil nezadovoljen z odločitvijo, razveljavil zadetek.

Za izenačenje je na začetku drugega dela po imenitni akciji, v kateri sta všečno sodelovala Adam Jakobsen in podajalec Denis Marandici, poskrbel Tamar Svetlin. Razveselil se je tretjega zadetka v tej sezoni. Do konca srečanja ni manjkalo priložnosti na obeh straneh, a sta se večkrat izkazala oba čuvaja mreža. Tako se je dvoboj po zaslugi Matjaža Rozmana in Nejca Vidmarja, oba vratarja imata tudi reprezentančne izkušnje, končal z 1:1. Najlepšo priložnost je pet minut pred koncem zapravil Svit Sešlar.

Celjani so Dinu Skenderju, trenerju Olimpije, prekrižali načrte že pred poldrugim letom, ko so postali prvaki. Foto: Grega Valančič/Sportida

Skender je tako na gostovanju na stadionu Z'dežele, kjer mu je lani iz rok spolzela priložnost za najodmevnejši dosežek v karieri, znova remiziral. Olimpija je v sklepnem dejanju sezone 2019/20 v Celju potrebovala zmago za naslov prvaka, a se je razburljivo srečanje razpletlo brez zmagovalca (2:2). Veselili so se gostitelji in pod taktirko Dušana Kosića, ki v zadnjih mesecih doživlja hudo rezultatsko krizo s Taborom, prvič v zgodovini 1. SNL postali prvaki. V tej sezoni kaže Celjanom slabše, jesenski del bodo končali v spodnjem delu razpredelnice.

1.SNL, 18. krog (prestavljena tekma): Sreda, 8. december:

Celje : Olimpija 1:1 (0:1)

Svetlin 48.; Milović 45.+1

Poročilo s tekme