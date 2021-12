Družinski obračun Sešlarjevih ni podal zmagovalca

Nogometaši Celja in Olimpije so se na zaostali tekmi 18. kroga Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1).

Celje : Olimpija 1:1 (0:1) Stadion Z'Dežele, gledalcev 350, sodniki: Ponis, Vidali, Habibović.

Strelca: 0:1 Milović (45.), 1:1 Svetlin (48.). Celje: Rozman, Sanniez, Zaletel, Zec, Marandici, Majevskij, Vrbanec, Kerin (od 63. Begić), Svetlin, Jakobsen, Božić.

Olimpija: Vidmar, Boakye, Milović, Crnomarković, Pavlović, Tomić, Sešlar, Kapun, Aldair (od 90. Fink), Nukić (od 75. Futacs), Ziljkić. Rumeni kartoni: Zec, Jakobsen; Tomić, Crnomarković, Kapun, Sešlar.

Rdeči kartoni: /.

Nogometaši Olimpije nadaljujejo slabo serijo, odkar jih je prevzel Dino Skender, in so vse dlje od želenega točkovnega izkupička in mesta na prvenstveni lestvici. Ljubljančani, ki so zadnjo tekmo odigrali 7. novembra, ko so izgubili v Kidričevem, nato pa so morali skoraj tri tedne počivati zaradi okužb v ekipi, tokrat niso pokazali slabe predstave, bili so bližje polnemu izkupičku kot Celjani, a spet ne toliko, da bi bila delitev točk nezaslužena.

Ljubljančani so morali na začetku zdržati pritisk gostiteljev, uvodne minute so namreč minile v premoči Celjanov. Ti so nizali napade, nekajkrat prišli v ali pred kazenski prostor, toda nevarnejšega strela niso sprožili, njihovi igralci so sprejemali napačne odločitve.

Enako je na drugi strani veljalo za Aldairja Djaloja, ki je v 15. minuti imel prvo veliko priložnost na tekmi, a je ostala neizkoriščena tudi zaradi njegove sebičnosti. V protinapadu sta skupaj z Mustafo Nukičem krenila proti domačim vratom, a se je napadalec, namesto da bi podal, odločil za strel, po katerem pa je vratar Matjaž Rozman žogo odbil v kot.

Ljubljančani so nato vzpostavili ravnotežje na igrišču, počasi pa prevzemali vajeti v svoje roke. V 35. minuti je po dolgi podaji Nukić s hrbtom proti golu sprejel žogo, misleč, da je v nedovoljenem položaju, je okleval s strelom, tako da mu je David Zec udarec blokiral in žogo odbil v kot. Po kotu je bil Nukić najvišji v kazenskem prostoru, žogo poslal v mrežo, a sodnik Roberto Ponis gola ni priznal, menil je, da je ljubljanski napadalec pred skokom storil prekršek.

Odkar se je na trenerski stolček Olimpije vrnil Dino Skender, ni Olimpija še na nobeni tekmi dosegla več kot en zadetek. Foto: Vid Ponikvar

Dobrih deset minut pozneje pa je kot vendarle prinesel spremembo izida. Svit Sešlar ga je izvedel, v kazenskem prostoru pa je Goran Milović preskočil celjsko obrambo in s strelom z glavo zatresel mrežo.

Toda Celjani so izenačili že v prvem resnejšem napadu drugega dela. Izvedli so lepo akcijo, Adam Jakobsen je na levi strani našel Denisa Marandicija, ta je zavrnil žogo do Tamarja Svetlina, ki jo je s 15 metrov poslal pod prečko. Takoj zatem je imel priložnost še Ivan Božić, vendar je njegov strel vratar Nejc Vidmar odbil v kot.

Že v naslednjem napadu se je na nasprotni strani izkazal tudi Rozman, ki je na podoben način ubranil strel Almedina Ziljkića. Nik Kapun je nekaj minut pozneje poskušal z močnim strelom od daleč, toda žoga je zletela mimo leve vratnice, nenatančen je bil nekaj trenutkov pozneje še Sešlar.

Izkušeni vratar Matjaž Rozman je v 85. minuti ubranil nevaren strel Svita Sešlarja in poskrbel, da se je dvoboj v Celju končal z remijem. Foto: Vid Ponikvar

Od daleč je v 83. minuti prosti strel izvedel Božić, žoga je tudi pri njegovem poskusu zletela mimo gola, priložnost, da Olimpija iz Celja odnese vse tri točke, pa se je ponudila Sešlarju, ki je v 84. minuti sam prišel pred Rozmanom, ga poskušal z lobom, a je bil Rozman na nekaj takega pripravljen in ga razžalostil.

Je pa z obrambo preprečil glavobol njegovemu očetu Simona Sešlarju, trenerja Celja, ki se je tokrat za razliko od tekme pred štirimi dnevi proti Mariboru izognil porazu.