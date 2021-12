Nova okrepitev v vrstah Olimpije

Po začetku kariere v NK Belišće in kasneje v NK Novigrad je Pilj leta 2018 odšel v Osijek. Najprej je bil del tamkajšnje druge ekipe, potem pa se že po polovici sezone dokazal in preselil k prvi ekipi. Za Osijek, ki v zadnjih letih kroji sam vrh hrvaškega klubskega nogometa, je zbral 118 nastopov in se podpisal pod 10 zadetkov in 6 asistenc.

Preberite še: