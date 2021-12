Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometna kluba Maribor in Köln sta dosegla dogovor o prestopu Roberta Voloderja v Slovenijo. Nogometaš je bil nazadnje v Mariboru kot posojeni igralec, kluba pa sta potrdila, da so se Mariborčani odločili za odkup tega 20-letnega branilca.

Voloder je v Mariboru na 20 tekmah doslej dosegel tudi dva gola.

"Robert je povsem upravičil zaupanje, kar potrjuje tudi njegova minutaža z redno prisotnostjo na igrišču v jesenskem delu. Zadeve so bile že ob prihodu napeljane, tako da smo imeli zelo realno možnost odkupa in odločili smo se izpeljati prestop. Robertova zgodba je pozitivna in dokazuje, da Maribor omogoča obetavnim igralcem uspešno razvojno pot," je prestop za spletno stran kluba ocenil športni direktor vijoličastih Marko Šuler.

"Robert se je po menjavi sredine razvil v nogometaša prve enajsterice in veseli smo zanj. Logično je, da se je Maribor zato odločil tudi za nakup," pa je povedal športni direktor Kölna Jörg Jakobs.

