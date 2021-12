Velike spremembe pri Radomljah

V zimskem premoru se v 1. SNL številni klubi spopadajo s spremembami, odhodi in prihodi iz klubov. Za veliko spremembo so se odločili pri Radomljah, kjer so uvedli številne spremembe v vodstvu kluba. Med drugim se je zgodila zamenjava na mestu športnega direktorja, ki ga bo zdaj prevzel Andro Fistonić, ki prihaja iz HNK Hajduk Split. Menjava pa se je zgodila tudi na mestu glavnega trenerja.

Pri Radomljah so se pred začetkom spomladanskega dela odločili za korenite spremembe. Mesto športnega direktorja kluba je zasedel Andro Fistonić, ki prihaja iz HNK Hajduk Split. Na mesto poslovnega direktorja kluba je postavljen Grega Marinšek, prvo moštvo bo v spomladanskem delu prvenstva vodil Nermin Bašić, vodenje nogometne akademije pa prevzema dosedanji prvi trener članskega moštva Rok Hanžič.

"Velik poudarek pri delovanju kluba v prihodnosti bo prav na mlajših selekcijah, ki trenutno tekmujejo v najvišjem rangu slovenskega nogometa. To je tudi glavni razlog, da smo se odločili za organizacijske spremembe v športnem delu vodenja akademije. Prepričani smo, da bomo z omenjenimi spremembami kar najbolje izkoristili potencial posameznikov in postavili prave temelje za nadaljnjo rast kluba v skladu z novo vizijo in strategijo," so še zapisali pri slovenskem prvoligašu.

