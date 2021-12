Neuradno: Šimundža zapušča Muro. V klubu brez komentarja.

Ante Šimundža očitno zapušča mesto trenerja pri slovenskih državnih nogometnih prvakih in se podaja v tujino. Zanj naj bi se zanimali v bolgarskem Ludogorcu, poročata Nogomania in Ekipa SN. "Klub je uradno do nadaljnjega brez komentarja," je za Sportal dejal predstavnik NŠ Mura za stike z javnostjo Smiljan Kuhar. Ko bodo imeli kaj za sporočiti, pa bodo to tudi storili, je še dodal.