Predsednik Mure: Zaslužek iz Evrope ni tako visok, kot se zdi

Nogometno leto 2021 se bo v zgodovino Mure zapisalo z zlatimi črkami. Odmevni podvigi so padali drug za drugim, v Murski Soboti se je naselila navijaška evforija. Predsednik Robert Kuzmič je po koncu jesenskega dela potegnil črto pod opravljeno in spregovoril o marsičem. O usodi Anteja Šimundže, zimskem prestopnem roku, evropskem zaslužku, posodobitvi Fazanerije, nepozabni zmagi nad Tottenhamom in še čem.

Predsednik Mure Robert Kuzmič leta 2021 ne bo pomnil le po nogometnih presežkih prekmurskega kluba. V podjetju Istratel je pred dvema mesecema prevzel položaj glavnega direktorja. Ker v tem obdobju ni manjkalo tudi dela z Muro, saj je nizala evropske nastope in malce pred koncem konferenčne lige senzacionalno premagala Tottenham, je bil prvi mož črno-belih, od sredine oktobra pa tudi Istratela, zaposlen kot še nikoli. Odkar je v tako pomembni dvojni vlogi, bi najraje videl, da je dan dolg 48 ur.

''Zahtevno je, težko je bilo najti srednjo pot med poslom in Muro. Trpel sem, nisem imel niti ure, kaj šele dneva zase. Družina je to vzela v zakup, hvala ji. Kar najbolj me podpira in je z menoj, tako da smo poskušali čim bolj uravnotežiti moje dejavnosti,'' nam je predsednik Mure, ujeli smo ga na poslovni poti na Hrvaško, zaupal, kako so za njim zelo naporni in težki, a toliko bolj sladki trenutki.

Glavna želja ostaja Evropa

Mura je v konferenčni ligi poskrbela za vrhunec sezone z domačo zmago nad Tottenhamom, ki je odmevala po Evropi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ko se je končal jesenski del, si je lahko vsaj malce odpočil. Ker pa sebe noče pretirano izpostavljati, mu je najbolj všeč, da si lahko po najbolj naporni jeseni v zgodovini kluba odpočijejo tisti, ki se neposredno potegujejo za točke. Tisti, ki to počnejo na zelenici.

''Zdaj je najpomembnejše, da si fantje, strokovni kader in igralci, dobro odpočijejo, nato pa bomo spomladi poskušali osvojiti čim višje mesto v domačem prvenstvu. Glavna želja je Evropa. Tega se držimo, tako kot lani. Če pa se bo znova, kot v prejšnji sezoni, ponudila priložnost za kaj več, pa bomo to poskušali izkoristiti. Naredili bomo vse, da pridemo v Evropo. Gneča pri vrhu lestvice je velika (Mura s tekmo manj za jesenskim prvakom Mariborom zaostaja 10 točk, op. p.), nam pa se je jeseni poznalo, da smo igrali na več frontah. Bilo je izčrpavajoče. To je bila za nas prva tovrstna izkušnja. Zdaj smo dali to šolo opravili, tako da nam bo v nadaljevanju sezone zagotovo lažje,'' je prepričan, da se bo rezultatska krivulja spomladi obrnila navzgor, a se z ubranitvijo državnega naslova vseeno ne obremenjuje. Zadovoljil bi ga že preboj v Evropo, ki zagotavlja zaslužek, dodatno motivacijo in popestritev sezone.

Fazanerija z osem tisoč sedeži?

Prvi mož Mure ima v načrtu kar nekaj posodobitev klubske infrastrukture. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida ''To nam omogoča rast, velike načrte imamo na področju infrastrukture,'' si želi, da bi imela Mura v naslednjih letih bolj kakovostno travnato podlago na glavnem igrišču, obenem pa noče zapostavljati tudi dela z mladimi, zato si želi pridobitev tudi na drugih področjih. ''Krvavo potrebujemo vadbeni center, zlasti za razvoj nogometne šole, želimo pa končati še stadion. S tem bi dvignili vso ponudbo kluba,'' smelo načrtuje, da bi se lahko Fazanerija v bližnji prihodnosti pohvalila z okrog osem tisoč sedeži. Če bi imela takšne zmogljivosti na voljo že letos, bi lahko najodmevnejše evropske tekme gostila doma, namesto da je to počela (in plačevala) v Ljudskem vrtu.

''Na zahodni tribuni je treba dokončati lok, tu bi bilo še dva ali tri tisoč sedežev, potem pa bi dodelali še vzhodno tribuno. To bi zadostovalo za pogoje Uefe,'' pravi Kuzmič. O tem in drugem se je pogovarjal s predsednikom Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandrom Čeferinom, ko sta v Ljudskem vrtu spremljala nepozabno domačo tekmo s Tottenhamom v Mariboru. ''Bolj konkretno sva se pogovarjala o infrastrukturi v Sloveniji, o želji, da bi imeli pogoje za normalno delovanje akademije, mladinske šole in članov.''

Bodo navijači lahko v prihodnosti tekme Mure, če se bo v evropskih tekmovanjih znova uvrstila tako visoko, lahko spremljali v Fazaneriji? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Opozoril je na izkušnje, ki jih je pridobil klub v najdaljši evropski sezoni. ''Eno je izkušnja članske ekipe, ki je izkusila visoko raven, drugo pa zadeva organizacijo. Navezali smo ogromno stikov. Na vseh gostovanjih smo si ogledali ustroj tekmeca, njihove akademije. S seboj smo peljali šest ali sedem trenerjev mladinske šole in iskali pozitivne vzporednice, ki bi jih lahko uvedli pri nas. Tudi v šoli, ki je temelj za vse,'' se zaveda, da prihodnost sloni na mlajših.

Bili bi ponosni, če bi Šimundža ...

Robert Kuzmič meni, da je Ante Šimundža najboljši trener v Sloveniji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kakšna pa bo prihodnost trenerja Anteja Šimundže, ki je Muro v tem letu popeljal do zgodovinskega naslova, evropske zmage nad Tottenhamom, jesenski del 1. SNL pa končal na petem mestu?

''Ante je najboljši trener v Sloveniji. To je dokazal z Mariborom, to dokazuje tudi z Muro. Zelo smo ponosni, da imamo takega trenerja. Z njim imamo sklenjeno pogodbo do konca naslednje sezone. O njegovem odhodu ni za zdaj nobene uradne informacije. Z njim imamo sklenjen dogovor, podoben tistemu z igralci. Če bi našel kakšno ponudbo, ki bo dobra zanj in tudi za klub, potem mu ne bomo postavljali ovir, ampak bomo kvečjemu ponosni nanj. Še posebej, če bo šel v kakšen dober evropski klub. O njem se veliko govori, tudi sam je dejal, da je to folklora, običajen del nogometa. A za zdaj lahko povem, da v zvezi s tem ni nič konkretnega.''

Dobre predstave v dresu Mure so Žanu Karničniku prinesle vpoklic v izbrano vrsto, kjer mu je selektor Matjaž Kek v kvalifikacijah za SP 2022 namenil kar nekaj priložnosti. Foto: Guliverimage

Bo drugače, ko se bodo strokovno vodstvo in igralci vrnili z zimskega počitka in se bo v začetku prihodnjega leta začel prestopni rok? Čeprav je Mura z zadnjimi dosežki opozorila nase, predsednik ne pričakuje preveč dinamičnega prestopnega roka. ''Tržnica je s koronavirusom malce zamrznila in se umirila. Manj je prestopov. V resnici ne pričakujem velikega buma, si pa želim, da bi kateri od naših igralcev našel nov klub, Mura pa s tem dobila sredstva za prepotreben razvoj.''

Morda Mura ostaja brez enega ali dveh

V jesenskem delu se je zelo izkazal Tomi Horvat. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Med selitvami pogosto omenjajo članskega reprezentanta Žana Karničnika, predsednik pa, vsaj kar zadeva konkretne ponudbe, opozarja tudi na Tomija Horvata in Jana Gorenca.

''Pomembno je, da je igralec zadovoljen s ponudbo,'' poudarja in se ne boji, da bo Mura spomladi zaigrala brez nekaterih članov ''šampionske'' zasedbe. ''Morda bomo ostali brez enega ali dveh, a bomo v klubu še naprej delali na vso moč. Nekdo pride, drugi pač gre,'' verjame, da ima Mura dovolj dolgo klop, da bi bila še naprej v boju za najvišja mesta. Tudi zaradi vrnitve Luke Bobičanca. Najlepšega božičnega darila Mure, saj se je po štirih mesecih vrnil na zelenico.

To, kako so ga pogrešali in kaj zmore, je pokazal že zadnji derbi na Bonifiki, ko je vstopil v igro sredi drugega polčasa, nato pa navdušil s podajo in atraktivnim zadetkom. ''Res je kakovosten. Škoda, da mu je poškodba preprečila nastope v Evropi in prvenstvu, zelo smo ga pogrešali. Če bo zdrav, bo naša velika dodana vrednost.''

Zmago Mure spremljali v več kot 100 državah

Leto 2021 se bliža h koncu. Sam ga bo ohranil v spominu zlasti po dveh zmagah. Obeh v Ljudskem vrtu. Nad Mariborom, po tej zmagi (3:1) je Mura postala državni prvak, pol leta pozneje pa še proti Tottenhamu (2:1).

Angleški velikan Tottenham je v Ljudskem vrtu proti Muri doživel nepričakovan poraz z 1:2. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Zmaga nad Mariborom za naslov je nekaj veličastnega, zmaga nad Tottenhamom pa pika na i. Ne samo zaradi tega, ker smo premagali velikana, ampak zaradi tega, ker je bila to velika zmaga za Prekmurje, za vso Slovenijo. To tekmo so posredno ali neposredno spremljali v več kot 100 državah. Težko je razumeti razsežnost takšne zmage, kaj vse to pomeni za Muro in Slovenijo. In še, kako smo zmagali. Ko sem v zadnjih sekundah dvoboja na tribuni trepetal, da ga ne dobimo (zadetka, op. p.), potem pa je Maroša zadel za 2:1. Po tem bi lahko posnel kak film,'' mu gredo še danes dlake pokonci, ko se spominja verjetno največjega zadetka v karieri Amadeja Maroše.

Ko sešteješ stroške in nagrade, ne ostane veliko zaslužka

Zadetek, ki je Muri izdatno podaljšal evropsko sezono in napolnil blagajno, je v Litvi dosegel Žiga Kous. Foto: Sportida Mura si je z nastopi v Evropi zagotovila izdatno evropsko nagrado, primerno temu so si žepe napolnili tudi nogometaši. ''Sledimo svojemu pravilniku. Fantje so za uvrstitev v tekmovanje dobili svojo nagrado, po pravilniku jim pripada še določen prihodek za zmago, osvojene točke v skupinskem delu. Tega, kar obljubimo, se tudi držimo. Kar obljubimo, tudi izplačamo. Sploh pri variabilnem delu. S plačami sicer ne prednjačimo,'' pojasnjuje Kuzmič.

Kar zadeva evropski zaslužek, zgolj preboj v skupinski del konferenčne lige je prinesel slabe tri milijone evrov, polovico milijona pa zmaga nad Tottenhamom, predsednik Mure opozarja, da javnost dojema znesek kot večjega, kot je v resnici. ''Veliko zaslužka niti ne bo ostalo. Ogromno je bilo namreč stroškov. Vsako potovanje je stalo med 60 do 80 tisoč evrov, bilo jih je sedem, vsaka tekma v Mariboru je stala med 50 in 80 tisoč evrov. Ko sešteješ stroške in izplačane nagrade, ne ostane veliko zaslužka. Od tistega, kar ostane, je določen del namenjen razvoju mladih, drugi pa finančni stabilnosti kluba."

Predsednik Mure ve, kako nadgraditi zdajšnjo zgodbo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Projekt Mure, ki želi ohraniti ritem stalnega napredka in finančne stabilnosti, se tako nadaljuje. Po besedah predsednika Mure ni strahu, da bi se kje zalomilo. ''Zagotavljam, da se držimo srednjeročne strategije, sprejete letos. Naslednje poslovno leto bomo speljali pod streho. Vemo pa tudi, kako zadevo nadgraditi. Moramo jo zapeljati še širše. Čez Muro, regijsko, tako športno kot poslovno,'' je poln načrtov in izzivov, s katerimi bi nogometno evforijo v tem delu Slovenije popeljal še do boljših poslovnih rezultatov. Odkar je prevzel vodenje Mure, to je storil, ko so črno-beli igrali še v nižjih ligah, je v tem pogledu skupaj s svojimi sodelavci še vedno poskrbel za presežek.