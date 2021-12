Začelo se je, Olimpija predstavila prvo zimsko okrepitev

Navijači ljubljanske Olimpije so se v zadnjih letih v obdobju prestopnih rokov navadili silnih kadrovskih sprememb. Podobno bi lahko bilo tudi v bližajočem se zimskem prestopnem roku. Zmaji so že predstavili prvo zimsko okrepitev. Pridružil se jim je 24-letni Hrvat Robert Mudražija, ki po prihodu v Ljubljano ni skrival navdušenja nad Olimpijo, njenimi navijači in stadionom Stožice. Trener Dino Skender pa bo kmalu deležen še dodatnih okrepitev. Tudi zaradi vrnitev številnih poškodovanih igralcev.

Novo vodstvo Olimpije naj bi svoja pričakovanja in cilje za leto 2022 javnosti predstavilo na začetku novega leta na posebni novinarski konferenci. Na njej bo veliko govora o tem, kakšen bo promet zmajev v zimskem prestopnem roku. Ko je Dino Skender v prejšnji sezoni vodil Olimpijo, je sodeloval s številnimi rojaki.

Odkar se je Hrvat vrnil na vroči stolček v Stožicah, njegov "šef" pa ni več Milan Mandarić, ampak (vsaj na papirju) Nemec Adam Delius, sta se ljubljanskemu klubu že pridružila stari hrvaški znanec Goran Milović in Madžar Marko Futacs, ki je enega največjih uspehov v karieri dosegel prav na Hrvaškem (v dresu Hajduka je bil pred leti najboljši strelec hrvaškega prvenstva). Danes pa so zmaji predstavili novo okrepitev.

Mudražija: Stadion v Ljubljani velja za enega najlepših

Mudražija je nekdanji mladi hrvaški reprezentant. V Ljubljani ga bo vodil rojak Dino Skender. Foto: NK Olimpija Ljubljana Pridružil se jim je 24-letni Hrvat Robert Mudražija. V jesenskem delu je branil barve Rijeke, kjer si je delil slačilnico tudi s slovenskima reprezentantoma Harisom Vučkićem ter Adamom Gnezdo Čerinom, pri Olimpiji pa bo do konca sezone nastopal kot posojeni nogometaš danskega Köbenhavna.

"Zares sem srečen, ker sem postal nogometaš Olimpije. Tudi zato, ker sem v svoji karieri igral s kar nekaj nogometaši iz Slovenije, in vsakič, ko smo se začeli pogovarjati o Olimpiji, sem o njej slišal predvsem zelo veliko spodbudnih, pozitivnih besed. Stadion v Ljubljani na območju nekdanje Jugoslavije tako ali tako velja za enega najlepših in lahko sem se na lastne oči prepričal, da je zares tako. Veliko sem slišal tudi o navijačih, vsi so mi govorili, da vsakič glasno podpirajo svoj klub, da jih je veliko in da znajo na stadionu pripraviti izjemno vzdušje. Prav tako so mi vsi, s katerimi sem se v preteklosti pogovarjal o Olimpiji, vedno znova poudarili, da gre za klub, ki se vsakič znova bori za lovorike. Te pa so v nogometu seveda najpomembnejše in vsak nogometaš želi igrati za klub, ki želi osvojiti kar največ," je bil nekdanji mladi hrvaški reprezentant po prihodu v Ljubljano poln hvale na račun novega kluba, ki je jesenski del 1. SNL končal na tretjem mestu, z dvema tekmama manj (dvoboja z Muro in Domžalami sta prestavljena v leto 2022) pa za vodilnim Mariborom zaostaja osem točk.

Kdaj se vračajo Elšnik, Delamea Mlinar, Valenčič in Pungaršek?

Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik se bo na igrišča vrnil čez dobra dva tedna. Foto: Grega Valančič/Sportida Prihod Mudražije zagotovo ne bo osamljen. Novo vodstvo, pri katerem naj bi imel pri izboru novih igralcev zelo pomembno vlogo Mladen Rudonja, bi lahko v zimskem prestopnem roku močno spremenilo podobo igralskega kadra. Trener Skender bi lahko na zimskih pripravah pozdravil kar nekaj novih imen, hkrati pa se bodo treningom postopno pridružili tudi igralci, ki jih trenutno pestijo zdravstvene težave.

Kapetan Timi Max Elšnik bo po operaciji aduktorja, poškodbo je staknil na treningu članske izbrane vrste Slovenije, pa tudi operacijskega posega na nosu, začel vaditi v sredini januarja, nekdanji kapetan zmajev Antonio Delamea Mlinar še čuti bolečine v levem kolenu, a so obeti za vrnitev dobri, tako da bi se lahko ekipi pridružila na zimskih pripravah.

Vitja Valančič zaradi hude poškodbe kolena nogometa ni igral že osem mesecev. Foto: Vid Ponikvar

Tam se bo soigralcem po daljši odsotnosti pridružil Vitja Valenčič, veliki osmoljenec prejšnje sezone, saj zaradi ponovne poškodbe sprednje križne vezi v desnem kolenu nogometa ni igral že osem mesecev, pet mesecev je odsoten Nino Pungaršek, njegovo okrevanje sprednje križne vezi v desnem kolenu pa se počasi izteka, tako da bi se lahko februarja že pridružil ekipi. Olimpiji se v spomladanskem delu prvenstva, v katerem bodo lovili pot do naslova državnega prvaka, obeta veliko okrepitev. Tako ali drugače.