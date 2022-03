Priznanje za Maksa Barišića

Najboljšo enajsterico jesenskega dela Prve lige Telemach sestavljajo vratar Mure Hrvat Matko Obradović, branilci Gregor Sikošek (Maribor), Žan Karničnik (Mura, v zimskem prestopnem roku se je preselil k Ludogorcu v Bolgarijo), Vanja Drkušić (Bravo, pozimi se je preselil v Rusijo k Sočiju) in Nemec Robert Voloder (Maribor, pozimi se je preselil v ZDA k Sporting Kansas Cityju), v zelo napadalno usmerjeni zvezni vrsti so Maks Barišić (Koper), Jamajčan Kaheem Parris (Koper) in nogometaš iz Konga Antoine Makoumbou (Maribor) ter napadalci Mustafa Nukić (Olimpija), Gambijec Lamin Colley (Koper) in Srb Ognjen Mudrinski (Maribor).

Zoran Zeljković s Koprom trenutno zaseda drugo mesto. V četrtek bo v derbiju 24. kroga gostil vodilni Maribor. Foto: Grega Valančič/Sportida

V preteklih dneh so najboljše izbirali prvoligaški nogometaši, ki so člani Spinsa, trenerji, novinarji in navijači preko spletne aplikacije Spins XI s pomočjo več kot 42 različnih statističnih kazalcev iz baze podjetja InStat.

Pri vseh dosedanjih izborih sindikata Spins največjo težo predstavlja glas nogometašev, ki sposobnosti svojih kolegov vsak krog tekmovanja preverjajo neposredno na igriščih, kar pa velja tudi za trenerje, so poudarili pri Spinsu.