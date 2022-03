Maribor po dramatičnem derbiju pobegnil Kopru in Olimpiji

Četrtek v 1. SNL je prinesel poslastici v Ljubljani in Kopru. Vodilni Maribor je na velikem derbiju 24. kroga na Bonifiki z 2:1 (0:0) ugnal najbližjega zasledovalca Koper in mu pobegnil na +6. Olimpija je pred tem v mestnem obračunu gostovala pri Bravu, ekipi pa sta se razšli brez zadetkov. . Mura se je po zmagi nad Celjem povzpela na četrto mesto, dvoboja med Radomljami in Taborom ter Aluminijem in Domžalami pa sta se končala brez zmagovalca.

Veliki derbi 24. kroga se je odvil na Bonifiki. kjer je Maribor po zanimivi predstavi z obeh strani z 2:1 (0:0) ugnal Koper. Mrežo Kopra je po mirnem prvem polčasu, v 51. minuti z bele pike načel Ognjen Mudrinski, na 2:0 pa je le osem minut kasneje z zadetkom z glavo povišal Nino Žugelj. A gostitelji se niso predali, v 80. minuti je bil prav tako z najstrožje kazni s panenko natančen Maks Barišić. Koper je nato še napadal, že globoko v sodnikovem podaljšku je vratnico gola Maribora zatresel Andrej Kotnik. Gostje so na koncu zdržali vse napade domačih in zmagali z 2:1.

Četa Radovana Karanovića je tako posnemala Domžale in tudi ona v tem letu osvojila koprsko Bonifiko ter je tako kanarčkom ušla na velikih +6. Koper je na drugem mestu z 42 točkami izenačen s tretjo Olimpijo, četrta Mura pa za drugim in tretjim mestom zaostaja že šest točk.

Derbi je tako minil tudi v znamenju obračuna najboljših strelcev tekmovanja. Barišić je zdaj že pri 13 zadetkih, Mudrinski pa pri 12. Srb je pred kratkim prejel tudi priznanje Vijol'čni bojevnik leta 2021.

Koper : Maribor, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Olimpija zapravila veliko priložnost za zmago

Nekaj časa je bil v tej sezoni izmed ljubljanskih prvoligašev najvišje Bravo, nato pa je Olimpija le prevzela primat najboljšega v slovenskem glavnem mestu. Zdaj ima sedem točk prednosti pred Šiškarji, prednost pa je ostala enaka tudi po današnjem obračunu, na katerem sta se moštvi razšli brez zadetkov. Olimpija je tako po derbiju s Koprom (2:2), še drugi obračun sklenila z remijem. A lahko bi bilo povsem drugače, saj je imel Almedin Ziljkić v 86. minuti na voljo strel z bele pike, a mu je vratar Brava Matija Orbanić strel ubranil in tekma se je končala brez zadetkov.

Olimpija : Bravo, foto: Grega Valančič/Sportida:

Trener Mure Čontala dočakal prvo domačo zmago

Sreda je ponudila spopad zadnjih slovenskih prvakov, ki ne moreta biti zadovoljna z uvrstitvijo na lestvici. Mura je tokrat brez kaznovanega Žige Kousa s 3:2 odpravila Celjane, ki so v začetku spomladanskega dela doživljali udarce, ostali brez točk proti Kopru in Bravu, nato pa na derbiju stežka, a toliko slajše, le osvojili prvi paket "odrešilnih" točk. Tokrat so znova ostali praznih rok.

Muro je v vodstvo že v deseti minuti popeljal Luka Bobičanec, le pet minut kasneje pa je vodstvo povišal Tomi Horvat. A veselje domačih ni trajalo dolgo. V 34. minuti je Celjane med žive popeljal Grigori Morozov, štiri minute zatem pa je izid na 2:2 poravnal Vasilije Janjičić. Tekmo je v 81. minuti z drugim zadetkom na tekmi odločil Horvat.

V dvoboju trenerjev, ki sta prevzela slovenska prvoligaša po koncu jesenskega dela, je tako Damir Čontala ugnal Simona Rožmana. Mura je z zmago skočila na četrto mesto, Celjani ostajajo osmi.

Trener Tabora Dušan Kosić je s Kraševci v tem letu osvojil le dve točki. Foto: Grega Valančič/Sportida V Domžalah brez zadetkov

Nogometna sreda se je začela v Domžalah, kjer igrajo domače tekme Radomljani. Ob podpori glasnih Mlinarjev in tesnem sodelovanju s splitskim Hajdukom so v leto 2022 zakorakali pokončno, o tem, kaj zmorejo, pa dovolj priča zadnja zmaga v Fazaneriji, kjer so nadigrali Muro (2:0) in poskočili na sedmo mesto. Tokrat so se v preizkusu proti enemu izmed neposrednih tekmecev za obstanek v 1. SNL s Taborom razšli brez zmagovalca (0:0).

Radomlje so zdaj pri 27 točkah, Tabor ima na devetem mestu 21 točk, sicer točko več od zadnjega Aluminija. Trener Tabora Dušan Kosić je s Kraševci v tem letu osvojil le dve točki.

Aluminij do prve točke v 2022

Prvoligaška karavana se je danes ustavila na Štajerskem. Aluminij je bil do danes edini klub, ki v letu 2022 še ni osvojil niti ene točke, a je to zdaj preteklost. Aluminij je osvojil točko, z Domžalami se je razšel brez zmagovalca.

Po golu Nika Marinška v 69. minuti so domači upali celo, da bodo osvojili tri točke, a so Domžalčani le 11 minut kasneje prek Arnela Jakupovića izenačili. Pri 1:1 je tudi ostalo.

Domžalčani po novem remiju ostajajo brez poraza v letu 2022.

1. SNL, 24. krog: Torek, 1. marec:

Aluminij : Domžale 1:1 (0:0)

Marinšek 69.; Jakupović 80. Sreda, 2. marec:

Radomlje : Tabor 0:0 Mura : Celje 3:2 (2:2)

Bobičanec 10., Horvat 15., 81.; Morozov 34., Janjičić 38. Četrtek, 3. marec:

Bravo : Olimpija 0:0

Ziljkić (Olimpija) je v 86. minuti zapravil 11-m Koper : Maribor 1:2 (0:0)

Barišić 80./11-m; Mudrinski 51./11-m, Žugelj 59.

Najboljši strelci: 13 – Maks Barišić (Koper),

12 – Ognjen Mudrinski (Maribor),

8 – Mustafa Nukić (Olimpija),

7 – Kaheem Parris (Koper),

6 – Arnel Jakupović (Domžale), Amadej Maroša (Mura), Bede Osuji (Koper), Dino Stančić (Tabor), Almedin Ziljkić (Olimpija),

5 – Ivan Božić (Celje), Lamin Colley (Koper), Gedeon Guzina (Radomlje), Lovro Maružin (Bravo), Ivan Šarić (Radomlje),

4 – Rodrigue Bongongui (Tabor), Armin Đerlek (Aluminij), Dejan Georgijević (Domžale), Tomi Horvat (Mura), Zeni Husmani (Domžale), Senijad Ibričić (Domžale), Žan Medved (Celje), Nardin Mulahusejnović (Mura), Sandi Ogrinec (Bravo).

