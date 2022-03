Mura na festivalu zadetkov boljša od Celja

Mura : Celje 3:2 (2:2) Stadion Fazanerija, gledalcev 1500, sodniki: Borošak, Benc, Horvat. Strelci: 1:0 Bobičanec (10.), 2:0 Horvat (15.), 2:1 Morozov (34.), 2:2 Janjičić (38.), 3:2 Horvat (81.). Mura: Ljubić, Gorenc, Balažic, Pucko, Lorbek, Beganović, Horvat, Bobičanec (od 90. T. Cipot), Šturm, Daku (od 87. Maruško), Mulahusejnović (od 68. Škoflek). Celje: Rozman, Sanniez, Stojinović, Zec, Morozov, Tomić, Janjičić (od 84. Jakobsen), Kuzmanović (od 82. Iličić), Svetlin, Begić (od 77. Rorič), Božić. Rumeni kartoni: Šturm, Bobičanec; Zec, Svetlin, Stojinović.

Rdeči karton: /

Tako Sobočani kot Celjani niso imeli najbolj posrečenega vstopa v spomladanski del sezone, zato sta si želeli polni izkupiček, posledica tega je bila, da ni bilo veliko taktiziranja. Posebej prvi polčas je navdušil, v njem so padli štirje goli, Mura je povedla z 2:0, Celje je izenačilo. V drugem delu so sicer nekaj več pokazali varovanci Simona Rožmana, a eno njihovo nepazljivost je v 81. minuti kaznoval Tomi Horvat, ki je bil z dvema goloma junak pomembne zmage Mure, prve v letu 2022 na domačem igrišču.

Ekipi sta od samega začetka kazali željo po napadalni igri, prvi pa so poskuse napadalnih akcij oplemenitili domači. Luka Bobičanec je v deseti minuti mojstrsko izvedel prosti strel in zadel desni spodnji kot vrat Matjaža Rozmana, pet minut pozneje je bil natančen še Horvat.

Ključni moment prvega dela se je najbrž zgodil v 32. minuti. Mura je po protinapadu prek Bobičanca zadela vratnico, odbita žoga je prišla do Nardina Mulahusejnovića, njegov strel je Rozman ubranil, toda to še ni bilo konec nevarnosti, Bobičanec je poskusil še enkrat, toda celjski vratar je vnovič čudežno posredoval.

Luka Bobičanec je Muro popeljal v vodstvo z 1:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kot da bi s tem vzpodbudil tudi svoje soigralce, ki so neizkoriščene priložnosti hitro kaznovali in izenačili. V 34. minuti je v kazenskem prostoru preigraval Tjaš Begić, domača obramba mu je žogo izbila, toda le do Grigorija Morozova, ki jo je z močnim strelom poslal v mrežo. Štiri minute pozneje se je pritisk Celjanov še enkrat obrestoval, s strelom od daleč je mrežo zatresel Vasilije Janjičić.

Horvat v drugem polčasu odločil obračun

Gosti se z neodločenim izidom niso zadovoljili. V drugem polčasu so se vrstili njihovi napadi in tudi priložnosti. Vratar Marin Ljubić je moral nekajkrat posredovati, predvsem po strelih Ivana Božića, najbližje zadetku pa so bili v 51. minuti, ko je po kotu do strela prišel Begić, a je Rozman žogo odbil v vratnico.

Toda Mura, ki v drugem delu ni bila posebej nevarna, je dosegla edini gol v tem delu. Klemen Šturm je z leve strani poslal žogo pred vrata, kjer se je Horvat odlično znašel, brez oklevanja je žogo še enkrat poslal za hrbet Rozmana in Muro vsaj začasno spet vrnil na četrto mesto.

Mura bo v naslednjem krogu gostovala v Domžalah, Celje pa bo gostilo Kalcer Radomlje.

