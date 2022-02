Zanimiv trend Skenderjeve Olimpije

Ko se je derbi 23. kroga 1. SNL med Olimpijo in Koprom razpletel brez zmagovalca, so bili najbolj navdušeni v Mariboru. Vijolice so povišale prednost pred najbližjima zasledovalcema. "Ne morem biti zadovoljen s točko, zaslužili smo si več," je po dvoboju, na katerem se mu je dolgo časa nasmihala nova zmaga v Ljubljani, razočarano priznal strateg Kopra Zoran Zeljković. Njegov stanovski kolega pri Olimpiji Dino Skender je izpostavil karakter igralcev, lahko pa ga veseli nadaljevanje malce bolj spodobnega strelskega trenda, na katerega so navijači zmajev čakali mesece in mesece.

Obračun v Stožicah je ponudil pester potek dogodkov. Čeprav so bili sprva nevarnejši gostje, so se po mojstrovini domačega priložnostnega kapetana Mustafe Nukića najprej veselili nogometaši Olimpije. Primorci so po veliki napaki domačega vratarja Ivana Banića, podobno usodna za njegovo moštvo se mu je nedavno pripetila tudi na gostovanju v Domžalah, vrnili udarec še pred koncem prvega polčasa prek najboljšega strelca tekmovanja Maksa Barišića, nato pa je v nadaljevanju Bede Osuji, ki si je prislužil ogromne pohvale koprskega strokovnega vodstva, tako zaradi kakovostnih predstav kot tudi borbenosti in odnosa do nogometa, poskrbel za popoln preobrat gostov.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Koper je povedel z 2:1, zadišalo je po ponovitvi obračuna v Stožicah v jesenskem delu, ko so kanarčki zmagali s 3:1, a si je nato izkušeni rezervist Kopra Aleksander Rajčević privoščil napako v najbolj neprimernem trenutku. Iznajdljivi Hrvat Prtajin je sprejel darilo in nekaj minut pred koncem zatresel koprsko mrežo. Dvoboj se je tako končal brez zmagovalca (2:2) in najbolj osrečil vodilne Mariborčane, saj imajo pred Koprom dve, pred Olimpijo pa že štiri točke prednosti.

Zeljković: Zaslužili smo si več

Ni manjkalo dosti, pa bi Zoran Zeljković s Koprom še tretjič v tej sezoni (enkrat v pokalu) zmagal v Stožicah. Foto: Grega Valančič/Sportida Čeprav je bil Koper nevarnejši, večji del srečanja vodil igro in si priigral več priložnosti, se je na Obalo vračal z zgolj delno izpolnjenim načrtom. Želel je tri, dobil pa eno točko. "Ne morem biti zadovoljen s točko. Imam občutek, da smo si zaslužili več. Pokazali smo več v polju, bili boljši v kombinatoriki, a to je nogomet. Zgodila se je individualna napaka pri drugem golu. Če tega ne bi bilo, verjamem, da bi zmagali. Ponosen sem na fante. Ne glede na težave, ki smo jih imeli pred tekmo, smo odigrali solidno tekmo," je trener Kopra Zoran Zeljković spomnil na okoliščine, saj je moral v dvoboj vstopiti brez kaznovanih Hrvatov Ivana Novoselca in Ivana Borne Jelića Balte.

"Na igrišču smo čutili, da smo boljši, da lahko dosežemo želeni cilj, zmago. Na koncu nam po naši napaki ni uspelo, a je prvenstvo še dolgo. Ne obremenjujemo se. Osvojili smo točko. Nismo izgubili. Saj veste, kako je v nogometu. Če ne zmagaš, ne smeš izgubiti. Nismo izgubili, ampak pokazali karakter," je bil na soigralce ponosen kapetan Ivica Guberac.

Bede Osuji je Koprčane v vodstvo popeljal v 60. minuti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po dvoboju se 41-letni Ljubljančan, sicer pred leti tudi nogometaš Olimpije, ni mogel znebiti občutka, da bi si Koprčani za nedeljsko predstavo zaslužili več, poln paket točk. To, kar je izpustil iz rok v Ljubljani, bo skušal ujeti v četrtek, ko sledi nov spektakel. Bonifika bo prizorišče velikega derbija vodilnih v 1. SNL, prihaja Maribor. "Do konca prvenstva je še veliko tekem. Že v četrtek je nova tekma, liga je izenačena, nobena tekma ni več presenečenje, poglejte, kako je Radomlje premagalo Muro. Moramo iti naprej, kar pa se bo zgodilo v četrtek na derbiju, zagotovo še ne bo odločilo o naslovu," umirja žogico Zeljković in upa, da branilec Žan Žužek (ko je bil poškodovan, je Koper nekaj časa odigral z igralcem manj in ravno v tem obdobju dosegel drugi zadetek) nima huje poškodovanega gležnja. "Upam, da je le zvin, ne pa tudi zlom."

Skender: Občinstvo je lahko uživalo

Dino Skender je bil poln hvale na račun tekmeca iz Kopra, zlasti njihove kombinatorike v napadu. Foto: Grega Valančič/Sportida Če so Koprčani objokovali priložnost za zmago, s katero bi se približali Mariboru na zgolj točko zaostanka, pa so bili veliko bolj zadovoljni z razpletom v domačem taboru.

"To je bila tekma, zelo zanimiva za občinstvo, ki je lahko uživalo v odprti igri obeh moštev. Imeli smo vodstvo z 1:0, kar nekaj priložnosti za povečanje prednosti, a se je potem tekmec vrnil v življenje, izenačil na 1:1. Takrat bi se morali bolje ubraniti. Dobro smo vstopili v drugi polčas, a nas je presekal gol Kopra za 1:2. Nato so moji fantje znova pokazali karakter. Ko se vse sešteje, nam je žal, da nismo zmagali, ker pa smo na dvoboju tudi zaostajali z 1:2, smo lahko zadovoljni, da smo osvojili točko. Škoda, da nismo dali še enega gola. Čutilo se je v zraku, da bi ga lahko, a nam je zmanjkalo časa," je poudaril 38-letni hrvaški strateg Dino Skender, ki je na dvoboju pozdravil strelski prvenec v 1. SNL rojaka Ivana Prtajina.

Prtajin: Ljubljana ima rada nogomet

Dalmatinec se ga je zelo razveselil. Ob koncu dvoboja je izkoristil neodločnost koprskega branilca Rajčevića in preprečil poraz Olimpije. Po dvoboju je spregovoril tudi o zakonu velikih številk. "Letos smo že dobili dva derbija z Muro in Mariborom. Zaradi zakona velikih številk je bilo težko verjeti, da bi lahko zmagali še na tretjem. A gremo naprej," je visoki napadalec prepričan, da lahko zmaji sezono nadaljujejo uspešneje.

Derbi 23. kroga si je ogledalo 1.800 ljubiteljev nogometa. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Prvi gol sem pričakoval že prej, a sem imel nekaj osebnih težav, tako da nisem bil povsem nared. Potreboval sem malce več časa. Zdaj sem pripravljen in upam, da bom ekipi pomagal do veliko točk," je po dvoboju, na katerem je zeleno-belim priboril točko, povedal Ivan Prtajin.

Dalmatinec je pohvalil ljubljanske pogoje. Verjame, da ima Ljubljana, pa tudi nasploh vsi Slovenci, rada nogomet. Prepričan je, da bo gledalcev kmalu več na tribunah, da pa jih je treba privabiti z zmagami in dobrimi rezultati. "Zmage privabljajo ljudi na tribune," sporoča 25-letni Hrvat, ki je pred prihodom v Slovenijo igral v drugi švicarski ligi.

Olimpija drugič zapored do dveh zadetkov

Nogometaši Olimpije so šele drugič, odkar se je na trenerski stolček vrnil Dino Skender, na eni tekmi dosegli vsaj dva zadetka. Zanimivo je, da jim je to uspelo na dveh zaporednih tekmah! Foto: Grega Valančič/Sportida Skender je pohvalil značaj varovancev. Olimpija, prepolna novincev, proti Kopru jih je zaigralo kar sedem, pripeljanih v zimskem prestopnem roku, podobno kot na tekmah z Muro in Mariborom ni nadigrala tekmeca. Še več, kar nekaj časa je bila v podrejenem položaju, kar je izpostavil tudi trener Kopra. Skender se zaveda, da ekipa še ni uigrana do te mere, da bi lahko premagovala ovire tudi z všečno, dominantno igro v napadu. Zato se je razveselil dejstva, da je ohranil tradicijo, saj še nikoli, odkar se je vrnil na vroči stolček v Stožicah, z Olimpijo ni izgubil dvoboja, na katerem so zmaji povedli z 1:0.

So pa Skenderjevi zmaji priča zanimivemu trendu. Če so do gostovanja v Sežani dali zmaji na devetih tekmah zgolj sedem zadetkov, niti na eni tekmi več kot enega, na dveh pa celo ni bilo zadetkov (0:2 v Domžalah in 0:1 v Kidričevem), se zdaj izboljšuje učinkovitost zeleno-belih v napadu. Na zadnjih dveh tekmah je Olimpija dosegla štiri zadetke. To je spodbuden podatek pred tekmo z Bravom, ki ima najboljšo obrambo v prvenstvu. Najmanj zadetkov v ligi sta prejela ravno ljubljanska prvoligaša, Bravo 21, Olimpija pa 22, zelo blizu pa je tudi vodilni Maribor 23. Kakšno bo razmerje po četrtkovih tekmah, ko čaka Olimpijo gostovanje v Spodnji Šiški, Maribor pa na Bonifiki?