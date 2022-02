Lepa nogometna predstava in štirje zadetki v Stožicah

Nogometaši Olimpije in Kopra so se v 23. krogu Prve lige Telemach razšli brez zmagovalca z 2:2 (1:1).

Derbi drugouvrščenega Kopra in tretje Olimpije je v Stožicah postregel z lepo nogometno predstavo ter štirimi zadetki. Največ veselja je dvoboj prinesel Mariborčanom, ki so 23. krog posledično končali tri točke pred Koprom ter štiri pred Olimpijo.

V izjemno razgibanem začetku dvoboja je imel več od igre Koper. Ta se je prek Maksa Barišića že v prvih minutah znašel v lepem položaju, a najboljši strelec lige nikakor ni uspel priti do strela ali podati do katerega od soigralcev. Nekaj minut kasneje so Ljubljančani v svojem kazenskem prostoru blokirali nevaren poskus Mateja Palčiča, v osmi minuti pa je z razdalje poskusil še Kaheem Parris in izzval odlično posredovanje Ivana Banića v vratih Olimpije.

V deseti minuti je na drugi strani tudi Aljoša Matko prišel do strela, a je bil ta slab in ni ogrozil Adnana Golubovića v koprskih vratih. Je pa tri minute kasneje Olimpija povedla. To je bila prva prava akcija Olimpije in sijajen zadetek Mustafe Nukića. Ta je na robu kazenskega prostora prejel podajo Aljoše Matka, preigral svojega čuvaja in nato z levico od prečke neubranljivo zadel. To je bil njegov deveti zadetek v sezoni.

Fotogalerija s tekme (Grega Valančič/Sportida):

V nadaljevanju dvoboja se je ritem nekoliko umiril, obe ekipi pa sta pretili predvsem v protinapadih. V 34. je znova sprožil Nukić, a tokrat z roba kazenskega prostora ni bil tako natančen kot v 13. minuti, tako da mu je strel Golubović ubranil. Dve minuti kasneje bi se moral v odličnem položaju bolje odzvati Matko, ko mu je Marijan Čabraja žogo nastavil na volej, a je 21-letnik slabo ocenil žogo ter jo povsem zgrešil.

Kazen je sledila v 38. minuti, ko je iz uigrane akcije s prostega strela Banić slabo posredoval po udarcu Parrisa, odbito žogo pa je brez prekrška (tudi po ogledu v sobi za VAR) v mrežo pospravil Barišić za 12. gol v sezoni.

Za Olimpijo nato Matko v 45. minuti z okoli osmih metrov ni dobro zadel žoge, tudi v gneči po kotu pa Ljubljančani v sodnikovem dodatku prvega dela niso uspeli žoge poslati v mrežo tekmeca.

Drugi del se je začel bolj mirno, v 59. minuti pa je Koper povedel po lepi akciji v treh potezah, ki je zmedla obrambo Olimpije. Sprva je sicer sodnik dvignil zastavico za prepovedani položaj, a počasni posnetek je pokazal, da temu ni bilo tako in gol je obveljal.

Ljubljančani so v zadnjih 20 minutah pritisnili proti koprskim vratom. Sprva je bilo nevarno ob visoki žogi v kazenski prostor, v 75. minuti pa je z razdalje poskusil še Aldair, a je bil Golubović na mestu. Tudi po kotu v 76. minuti je po poskusu Marcela Ratnika z glavo mreža Kopra mirovala.

Olimpija je v 84. minuti nenadejano prišla do izenačenja, ko je neodločnost koprskih obrambnih igralcev izkoristil Ivan Prtajin in žogo za svoj prvi zadetek v Olimpijinem dresu poslal prek Golubovića.

Tudi v zadnjem delu sta si obe ekipi želeli zmagoviti zadetek, a je ostalo pri delitvi točk, s čimer je največ pridobil Maribor na vrhu prvenstvene lestvice. Za nekaj razburjenja je poskrbel le še ogled posnetka za morebitno enajstmetrovko Olimpije globoko v sodnikovem dodatku, do katere pa naposled ni prišlo.

Olimpija bo v naslednjem krogu v četrtek gostovala pri mestnem tekmecu Bravu, medtem ko bo Koper prav tako v četrtek gostil vodilno ekipo Maribora.