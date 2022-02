Napet derbi v Stožicah brez zmagovalca, prvakom zaušnica

V derbiju 23. kroga 1. SNL je Olimpija v nedeljo v Ljubljani pričakala Koper, napeta tekma pa se je končala brez zmagovalca z izidom 2:2. Branilka naslova prvaka Mura je doživela poraz proti Radomljam. Vroče Domžale so že v soboto nadigrale Bravo s 3:0, vodilni Maribor pa je na krilih dvakratnega strelca Ognjena Mudrinskega, ki je na vrhu lestvice najboljših strelcev lige ujel Maksa Barišića, ugnal Tabor z 2:0. Celjani so v petek po hudem boju s 3:2 odpravili Aluminij.

Mustafa Nukić je že v 14. minuti zatresel mrežo Kopra in razveselil ljubljanske navijače na tribunah stadiona v Stožicah, toda še pred koncem prvega polčasa, natančneje v 38. minuti je sledila hladna prha za domače. Kralj strelcev slovenske lige Maks Barišić je s svojim 12. zadetkom v sezoni 1. SNL poskrbel za izenačenje. Še slabše volje je bil trener zeleno-belih Dino Skender v 60. minuti tekme, ko je Koprčane v vodstvo popeljal nigerijski vezist Bede Osuji. A v 85. minuti je hrvaški strateg Ljubljančanov vendarle dočakal izenačenje, za 2:2 je zabil njegov mladi rojak Ivan Prtajin.

Forogalerija s tekme v Stožicah (Grega Valančič/Sportida):

Koper na lestvici prve lige ostaja drugi, s točko več od tretje Olimpije, vodilni Maribor pa ima tri točke prednosti pred zasledovalci.

Prvakom boleča zaušnica iz Radomelj

Slovenski prvak Mura je doživel domač udarec proti Radomljam. Črno-beli so sicer na Fazaneriji nastopili oslabljeni, pogrešali so Žigo Kousa, Jana Gorenca in Klemna Šturma, a poraza z 0:2 najbrž niso pričakovali. Za Radomlje sta zadela Hrvata Tomislav Mrkonjić in Ivan Šarić, z zmago pa so se le nekoliko odlepili od mest, ki prinašajo boj za obstanek v prvoligaški druščini.

Zdaj so Radomlje sedme, z enakim številom točk (25) kot Celje, šesta Mura je pri 33 točkah.

Na Fazaneriji je bilo v nedeljo bolj klavrno vzdušje. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Poročilo s tekme:

Maribor povišal vodstvo, Mudrinski ujel Barišića

Napadalec Maribora Ognjen Mudrinski je dosegel v soboto že deseti in enajsti gol v tej sezoni 1. SNL. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Vodilni Maribor je s sobotno zmago nad Taborom še povečal prednost pred zasledovalci in si s tem kupil mir, da si bo lahko v nedeljo sproščeno ogledal dvoboj med Olimpijo in Koprom, njegovima dvema največjima izzivalcema na lestvici.

Tabor je v Ljudskem vrtu izgubil z 0:2, oba gola za vijolične pa je zabil srbski napadalec Ognjen Mudrinski. To sta bila njegova deseti in enajsti zadetek v sezoni, zdaj si deli prvo mesto z Maksom Barišićem na vrhu lestvice najboljših strelcev 1. SNL.

Izbranci Radovana Karanovića ostajajo visoko motivirani, da vodilni položaj zadržijo do konca in vrnejo ''kanto'' v mesto ob Dravi, s tem pa tudi prekinejo triletno sušo z lovorikami.

Poročilo s tekme:

V uvodnem sobotnem srečanju 23. kroga so v Športnem parku Domžale s 3:0 premagale Bravo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Domžalčani povozili Bravo

Dvakratni slovenski prvaki so v prejšnjem tednu spravili v slabo voljo tako Olimpijo kot tudi Koper, kar je zasedbo Dejana Djuranovića okrepilo s samozavestjo. In to so pokazali tudi danes proti Bravu. Z dvema goloma je zablestel Arnel Jakupović, enega pa je dodal še branilec Benjamin Markus.

Z novimi tremi točkami so se Domžalčani na lestvici prebili v zgornjo polovico, na peto mesto. Prehiteli so Muro, ki ima prav tako 33 točk, za Bravom pa imajo zdaj le še točko primanjkljaja.

Oba tekmeca si lahko v tej sezoni zagotovita Evropo tudi v pokalu, kjer se bosta 20. aprila v medsebojnem spopadu, takrat bo gostitelj Bravo, udarila za finalno vozovnico.

Poročilo s tekme:

Simon Rožman do prve zmage s Celjem po sedmih letih

Prvoligaška karavana se je najprej ustavila v knežjem mestu. Celjani, poleg Maribora edini klub, ki nastopa neprekinjeno v 1. SNL od začetka državne samostojnosti, so leta 2020 proslavljali zgodovinski naslov prvaka. Prihodnje leto so si v nasprotju z napovedmi stežka zagotovili obstanek, tudi v tej sezoni pa so bližje dnu kot pa vrhu lestvice, kar je ogromno razočaranje za ruske vlagatelje, ki ne skoparijo pri nakupih in prihodih novincev. Trenerju Simonu Rožmanu se proti Kopru in Bravu ni izšlo, proti Aluminiju pa je vendarle dočakal prve točke in zmago s 3:2.

Poročilo s tekme:

Celjani so povedli v 17. minuti tekme, ko je zadel David Zec. Aluminij je v 65. minuti izenačil z bele pike, natančen je bil Martin Šroler. Le dve minuti pozneje so Celjani spet povedli, Mićo Kuzmanović se je dobro znašel v kazenskem prostoru, preigraval in nato ukanil še Janžekoviča za 2:1. V 77. minuti pa je znova nase opozoril Šroler, ko je z leve prodiral proti vrhu kazenskega prostora in nato z diagonalnim strelom matiral Rozmana. V 84. minuti pa je končni izid 3:2 postavil eden izmed novincev pri Celju Grigorij Morozov.

Celjani, za katere sta pesti stiskala tudi olimpijska junaka Tim Mastnak in Gloria Kotnik, so tako prvič letos okusili sladkost zmage. Na drugi strani Kidričani, najslabše uvrščeni klub, še naprej v tem letu ostajajo brez osvojene točke. Celjski klub je zdaj pri 25 točkah, Aluminij na zadnjem mestu jih ima 19.

1. SNL, 23. krog: Petek, 25. februar:

Celje : Aluminij 3:2 (1:0)

Zec 17., Kuzmanović 67., Morozov 84.; Šroler 64./11-m, 77. Sobota, 26. februar:

Domžale : Bravo 3:0 (1:0)

Jakupović 14., 62., Markuš 56.



Maribor : Tabor 2:0 (1:0)

Mudrinski 18., 51. Nedelja, 27. februar:

Mura : Radomlje 0:2 (0:1)

Mrkonjić 31., Šarić 57.



Olimpija : Koper 2:2 (1:1)

Nukić 14., Prtajin 85.; Barišić 38., Osuji 60.

Najboljši strelci: 12 – Maks Barišić (Koper),

11 - Ognjen Mudrinski (Maribor),

8 – Mustafa Nukić (Olimpija),

7 – Kaheem Parris (Koper),

6 – Arnel Jakupović (Domžale), Amadej Maroša (Mura), Dino Stančić (Tabor), Almedin Ziljkić (Olimpija), Bede Osuji (Koper),

5 – Ivan Božić (Celje), Lamin Colley (Koper), Gedeon Guzina (Radomlje), Lovro Maružin (Bravo), Ivan Šarić (Radomlje),

4 – Rodrigue Bongongui (Tabor), Armin Đerlek (Aluminij), Dejan Georgijević (Domžale), Zeni Husmani (Domžale), Senijad Ibričić (Domžale), Žan Medved (Celje), Nardin Mulahusejnović (Mura), Sandi Ogrinec (Bravo),

