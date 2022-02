Prvaki po zelo klavrni predstavi ostajajo v spodnjem domu lestvice

Državni prvaki so po zelo klavrni predstavi ostali praznih rok proti Radomljam in tako ostajajo v spodnjem domu lestvice. Ostali so pri 33 točkah, po sobotni zanesljivi zmagi jih je v tem krogu prehitelo moštvo Domžal. Radomljani pa so se po šesti gostujoči zmagi v sezoni za šest točk oddaljili od dna lestvice in se točkovno izenačili s Celjani.

Muraši so dvoboj odigrali podpovprečno ter bili daleč od predstav, ki so jim lani zagotovile naslov državnih prvakov. Po uvodni malenkostni terenski premoči domačih so nogometaši iz Radomelj vzpostavili ravnotežje na zelenici v Fazaneriji, pravih priložnosti pa na tekmi ni bilo. Tudi v deveti minuti je iz zahtevnega položaja Luka Bobičanec le malce ogrel dlani vratarja Emilja Velića.

Gedeon Guzina bi se lahko pri gostih v 23. minuti bolje odzval, a niti tega ni bilo moč opisati kot pravo priložnost po dobrem posredovanju Murine obrambe. Tudi sedem minut kasneje je Klemen Pucko z drsečim startom v do takrat najlepši priložnosti na tekmi Guzini preprečil lahek zaključek, toda po kotu so Radomljani vendarle povedli. Za tretji zadetek v sezoni je bil v kazenskem prostoru po podaji Gala Primca iz kota z glavo najbolj iznajdljiv Tomislav Mrkonjić.

Gosti so bili tudi bližje drugemu zadetku, Ivan Čalušić je po odbiti žogi z roba kazenskega prostora izzval odlično obrambo Marina Ljubića, čeprav je bil hrvaški vratar malce pokrit. Muraši so si sicer prizadevali priti do ugodnih položajev, a nikakor niso našli pravega prostora, da bi nevarneje zapretili Radomeljam.

Domači stežka prihajali do strelov

V drugi polčas so domači krenili nekoliko odločneje, se postavili višje na nasprotnikovi polovici, a še naprej le stežka prihajali do nevarnih strelov. Mihael Klepač se je v 54. minuti znašel v ugodnem položaju, a mu je strel odlično blokiral Mateo Mužek. V 57. minuti pa so prvič v drugem delu zapretili tudi Radomljani. Po lepi in hitri akciji iz avta so v treh potezah pripravili strel Ivanu Šariću, ki je zanesljivo zaključil za povišanje vodstva.

Tudi nekaj minut kasneje so bili nevarni Radomljani, a je Guzina z atraktivnim strelom meril prek vrat. Mura je še naprej skušala bolje organizirati napade, a ti niso ogrozili čvrste obrambe gostov. Strel Matica Maruška pa je zgrešil cilj. Rezervist Oliver Kregar pa bi na drugi strani kaj lahko povišal vodstvo Radomelj, a se v zaključku proti vratarju Ljubiću ni najbolje znašel.

Mura je bila nato najbolj nevarna okoli četrt ure pred koncem dvoboja, a žoga nikakor ni našla poti mimo nog nogometašev Radomelj. Ti so se v zadnjih desetih minutah postavili na svojo polovico in zaprli vse poti do svojih vrat, Sobočani pa niso bili dovolj razpoloženi, da bi našli ustrezne rešitve na dan, ko jim nič ni šlo od rok.

Še najbližje častnemu zadetku so bili v peti minuti sodnikovega dodatka, ko so si Radomljani po podaji s prostega strela skorajda zabili sami.

Mura bo v 24. krogu v sredo gostila Celje, Radomlje pa bodo isti dan igrale doma proti Taboru Sežani.