Mariborčani še tretjič v sezoni premagali Tabor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Maribora so v 23. krogu Prve lige Telemach premagali CB24 Tabor Sežano z 2:0 (1:0).

Mariborčani so pomlad začeli s porazom na večnem derbiju proti Olimpiji, se nato pobrali z lepo zmago v gosteh pri Radomljah, danes pa so na krilih Ognjena Mudrinskega strli še sežanski Tabor, ki so ga premagali še tretjič v sezoni. Maribor tako ostaja na vrhu prvenstvene lestvice, sežanska zasedba pa je predzadnja.

Štajerci, ki na domačem igrišču niso prejeli zadetka od septembra, so prvič zagrozili v osmi minuti, ko je s strelom poskusil Danijel Šturm, na mestu pa je bil Jan Koprivec. Kot drugi pa je poskusil novi "vijol'čni bojevnik" Ognjen Mudrinski, ki pa je za malenkost zgrešil cilj s strelom z glavo.

Se je pa Mudrinski desetič v sezoni vpisal med strelce v 18. minuti, ko je iz bližine z glavo matiral Koprivca. Pred tem je z leve podal Đorđe Ivanović, Nemanja Mitrović pa je nato z glavo podal do 30-letnega srbskega napadalca.

Mudrinski je bil nevaren tudi v 34. minuti, ko je v osrčju kazenskega prostora žogo le za malo poslal čez prečko. V 39. minuti so zagrozili tudi vse bolj aktivni Kraševci, Fahd Ndzengue je poskusil z glavo, Ažbe Jug pa je žogo ujel.

V uvodu drugega dela so bili spet podjetnejši Mariborčani, znova pa je bil v glavni vlogi Mudrinski, ko je preigraval z leve strani po vrhu kazenskega prostora, nato pa s 17 metrov z nizkim strelom žogo poslal v levi spodnji kot vrat vratarja Koprivca. Mudrinski je z enajstim golom na vrhu lestvice strelcev ujel Koprčana Maksa Barišića.

V 55. minuti je bil sam pred Koprivcem Marko Alvir, toda sežanski vratar se je izkazal, malce pozneje pa je Martin Milec žogo poslal visoko čez gol iz ugodnega položaja v kazenskem prostoru.

Domači so nato nadzorovali potek tekme, med drugim je bil nevaren še Ivanović, ki je v 71. minuti za malo zgrešil cilj, tako kot Milec s prostega strela od daleč v 79. minuti. Aljaž Antolin je prav tako nekajkrat na tekmi poskusil od daleč, a vselej neuspešno.

Maribor bo v 24. krogu v četrtek gostoval v Kopru, Tabor pa dan prej pri Radomljah v Domžalah.