Kidričani se bodo reševali brez Kidriča

Izbranci Oskarja Drobneta bodo v petek poskušali osvojiti prve točke v tem letu. V derbiju začelja se bodo spopadli s Celjanom, ki je podobno kot Aluminij vstopil v spomladanski del 1. SNL z dvema zaporednima porazoma. Za dvoboj bo kandidiral tudi 23-letni zvezni igralec Nik Marinšek, ki je Kidričanom podaljšal zvestobo do konca sezone 2023/24. ''Pri Aluminiju sem že šesto leto. Kot da sem tukaj našel svoj drugi dom. V vsem obdobju je bilo nekaj padcev, a veliko več je bilo vzponov. Na koncu so pomembni tisti dobri trenutki in teh je bilo mnogo več, zato se veselim nadaljevanja rdeče-bele zgodbe,'' se bo igralec trudil, da bi Aluminiju pomagal do obstanka.

Rok Kidrič bo nadaljeval kariero na Poljskem. Foto: Vid Ponikvar

V konici napada pa pri Aluminiju ni več 26-letnega Roka Kidriča. V nedeljo se je pridružil poljskemu drugoligašu Puszcza Niepołomice, s katerim je sklenil sodelovanje do konca sezone, nato pa ima klub možnost podaljšanja sodelovanja še za eno leto. To za Kidriča ni prvi skok v tujino.

Rok Kidrič nowym zawodnikiem Puszczy Niepołomice!

➡️ https://t.co/ldxiLZtWyb pic.twitter.com/vO3llrmwHL — MKS Puszcza Niepołomice (@PuszczaMKS) February 21, 2022

V Turčiji je kot posojen nogometaš Olimpije igral v drugi ligi za Boluspor, v 1. SNL pa je v dresih Aluminija, Olimpije in Brava zbral 101 nastop. Dosegel je 20 zadetkov, od tega v tej sezoni dva. V tej sezoni pestijo Kidričane težave z učinkovitostjo v napadu, saj so na 22 tekmah dosegli le 19 zadetkov, najmanj izmed vseh prvoligašev.