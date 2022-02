Jubilej Mariborčana, ki je pustil ogromen pečat v Ljubljani

Ko je Rok Kronaveter v ponedeljek postavil končni rezultat 4:1 in pomagal Mariboru do prepričljive zmage nad Radomljami, je občutil dvojno zadovoljstvo. Jesenski prvaki so se vrnili na vodilni položaj, 35-letni Mariborčan pa je dosegel jubilejni stoti zadetek v 1. SNL. S takšnim podvigom se lahko pohvali le še šest nogometašev, med njimi prednjači legendarni rekorder Marcos Tavares.

Nogometaši Maribora so v ponedeljek nadigrali Radomljane (4:1), pozdravili prvo zmago v tem koledarskem letu, izkoristili nedeljski domači poraz Kopra proti Domžalam (0:2) ter se vrnili na vrh razpredelnice. Vijolice, ki so zadnjo lovoriko osvojile leta 2019, imajo po novem točko prednosti pred Koprčani in dve pred Olimpijo, konec tedna pa jih v Ljudskem vrtu čaka obračun s predzadnjeuvrščenim Taborom.

Po visoki zmagi nad Radomljami je 1. SNL dočakala nov mejnik. Po novem je igralcev, ki so v tem tekmovanju dosegli vsaj 100 zadetkov, že sedem. Ravno toliko, kot je številka na mariborskem dresu Roka Kronavetra, 35-letnega zveznega igralca, ki je v ponedeljek pisal zgodovino. V 75. minuti je vstopil v igro namesto Đorđeta Ivanovića, še enega izmed nekdanjih zmajev v vrstah Maribora, nato pa se 13 minut pozneje vpisal med strelce. Ob pravem času se je znašel na pravem mestu, bil najhitrejši ob odbiti žogi Emila Velića po strelu Jana Repasa, nato pa je brez večjih težav zatresel mrežo ambicioznih gostiteljev.

Tako so soigralci Roka Kronavetra s strelcem 100. zadetka v 1. SNL proslavili jubilej mariborske "sedmice". Foto: Instagram

Ker je bil to njegov 100. prvoligaški zadetek na slovenskih zelenicah, je slovesen trenutek ovekovečil s spominsko fotografijo, na kateri ni dobre volje skrival niti njegov kapetan Marcos Tavares. Brazilec s slovenskim srcem je tudi absolutni rekorder, kar zadeva zadetke v 1. SNL. Dosegel jih je že 158, je pa tudi edini izmed sedmih članov strelske elite, ki je vso kariero prebil pri enem klubu. Tako je prav vse zadetke dosegel za NK Maribor.

Edini strelci v zgodovini 1. SNL, ki so dosegli vsaj 100 golov:

Nogometaš Klubi, za katere je dosegal gole Z E N M MZ 1. Marcos Tavares Maribor 157 6 429 26729 170,2 2. Štefan Škaper Beltinci, Mura 130 2 226 19156 147,4 3. Kliton Bozgo Maribor, Olimpija 109 10 207 17557 161,1 4. Ermin Raković Celje, Domžale, Drava, Interblock, Maribor, Mura, Olimpija 108 16 269 19485 180,4 5. Milan Osterc Beltinci, Gorica, Koper, Olimpija 106 1 276 21121 199,2 6. Damir Pekić Celje, Domžale, Maribor, Nafta 103 9 266 18909 183,6 7. Rok Kronaveter Drava, Maribor, Olimpija, Rudar 100 20 289 19983 199,8

G - število zadetkov, E - število zadetkov, doseženih z 11-m, N - število nastopov v 1. SNL, M - število odigranih minut v 1. SNL, MZ - povprečno število minut, potrebnih za zadetek

Rok Kronaveter (v sredini) se je v 1. SNL prvič vpisal med strelce davnega 15. oktobra 2005 v Črnomlju, ko sta Bela krajina in Drava remizirali z 1:1. Takrat je bil njegov trener Milko Djurovski, Belokranjce je vodil poznejši selektor Tomaž Kavčič. Kronaveter je zadel v polno v 86. minuti, v igro pa vstopil 19 minut pred tem, ko je zamenjal Jako Štromajerja. Foto: Vid Ponikvar

Kronaveter, rojeni Mariborčan, ima pestro kariero. Njegova želja, da bi oblekel vijolični dres, se mu je uresničila šele po tem, ko je že pošteno zakorakal v četrto desetletje svojega življenja. Pred tem je največ zadetkov podaril Olimpiji, največjemu tekmecu Maribora. Nekoč je bil ljubljenec navijačev zeleno-belih, ne nazadnje se je podpisal tudi pod dva zgodovinska zadetka, ki sta Ljubljančanom prinesla državna naslova.

Veselje Roka Kronavetra in nogometašev Olimpije po zadetku Mariborčana v sodnikovem podaljšku, po katerem si je ljubljanski klub leta 2016 zagotovil zmago v Velenju in naslov državnega prvaka. Foto: Vid Ponikvar

V sezoni 2015/16 je tako zadel v polno z bele točke v predzadnjem krogu v Velenju, nato je na stadionu Ob jezeru sledilo nepozabno slavje več tisoč navijačev Olimpije, ki so v solzah proslavljali prvo ''kanto'' po 21 letih.

''Krona Žabar'' je po zaslugi natančnega izvajanja najstrožje kazni prinesel še en naslov. Dve leti pozneje v zadnjem krogu, ko je Olimpija gostovala in osvojila želeno točko proti Domžalam. Na stadionu, kjer je v ponedeljek zabil tudi 100. prvoligaški zadetek v karieri. Kar petino vseh zadetkov je dosegel z bele točke. Največ izmed sedmerice, ki se lahko pohvali s članstvom v ''klubu 100''.

Olimpija je zadnji naslov državnega prvaka proslavljala leta 2018, po "zlatem" remiju v Domžalah, ko je mrežo gostiteljev z bele točke zatresel Kronaveter. Foto: Vid Ponikvar

Ko so se pojavili kratki stiki med najglasnejšimi navijači Olimpije in Mariborčanom, ki je vmes oblekel tudi dres slovenske članske reprezentance in odločil kvalifikacijsko srečanje s Slovaško, se je vse glasneje govorilo o njegovem odhodu. Leta 2019 je zapustil zmajevo gnezdo in se vrnil v rojstno mesto, kjer je pred davnimi leti že igral za klub Železničar.

Sto zadetkov Kronavetra v 1. SNL: Drava Ptuj: 28

Rudar Velenje: 4

Olimpija: 44

Maribor: 24

Po prvi sezoni, ki jo je prebil v Ljudskem vrtu, je prejel priznanje vijol'čni bojevnik 2019. Z Mariborom še ni osvojil lovorike, je pa, če mu ni nagajalo zdravje ali pa se ni kako drugače znašel v nemilosti trenerjev, ohranil spodoben ritem doseganja zadetkov. Zdaj igra za NK Maribor tretjo sezono, skupno je prispeval 24 zadetkov.

Radovan Karanović o učinkovitem ponedeljku in dobrem odzivu moštva.



“Najbolj pomembno je bilo, da smo od začetka tekme vedeli, kaj hočemo. Moram pohvaliti fante za zelo dobro predstavo."



➡️ https://t.co/qJEnJnPZt7#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/3z5TkopwUs — NK Maribor (@nkmaribor) February 22, 2022

''S prizadevnostjo na treningih si tudi drugi fantje zaslužijo priložnost. Rok Kronaveter je s svojim odzivom pokazal, da je pomemben del ekipe,'' je po zmagi nad Radomljami povedal njegov trener Radovan Karanović, ki je prvič v tej sezoni poslal v ogenj tudi Tavaresa, legendarnega kapetana vijolic, ki se čez nekaj mesecev poslavlja od zelenic.

Tavares je edini član elitne sedmerice, ki je vse zadetke dosegel le za en klub. Po številu nastopov (429) v 1. SNL zaostaja le za rekorderjem Sebastjanom Gobcem (488), a legendarnega levega bočnega branilca Celja na tej lestvici ne bo nikdar ujel, saj za njim zaostaja 59 nastopov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kakšna bo takrat usoda Kronavetra, se še ne ve. Pogodba z Mariborom mu poteče po koncu sezone. Star je 35 let. Z Olimpijo je bil večkrat prvak, zdaj želi biti najboljši še z Mariborom, klubom iz svojega rojstnega mesta.

Največ jih je podaril Olimpiji

Kronaveter je kot edini izmed sedmerice v "klubu 100" dosegel največji delež zadetkov v dresu ljubljanske Olimpije. Kar 44 od 100. Za zmaje so se med strelce vpisovali tudi Kliton Bozgo, Ermin Raković in Milan Osterc, a ne tako pogosto in uspešno, kot je to počel Kronaveter.

Kronaveter je zadel v polno tudi 28. septembra 2019, ko je Maribor v Stožicah premagal Olimpijo s 4:2. To je tudi zadnja zmaga vijolic v večnih derbijih. Na naslednjih devetih so petkrat remizirali in štirikrat ostali brez vsega. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na večni lestvici najboljših strelcev sicer prevladujejo nogometaši, ki so si nogometni kruh služili tudi v Mariboru. Edina, ki nista nastopala in zabijala zadetke za vijolice, sta Štefan Škaper in Milan Osterc. Prekmurec in Prlek.

Škaper ima tudi najboljše povprečje, kar zadeva učinkovitost, saj se je med strelce vpisal na vsakih 147 minut. Kronaveter je med sedmerico najslabši, na vsak zadetek je čakal skoraj okroglih 200 minut. V soboto ima priložnost, da veličastno strelsko statistiko še malce obogati, saj v Ljudski vrt prihaja Tabor ...