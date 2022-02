Domžalčani nadaljujejo uspešno serijo izidov v spomladanskem delu

Domžalčani kljub odsotnosti še vedno poškodovanega Dejana Georgijevića nadaljujejo uspešno serijo izidov v spomladanskem delu. Potem ko so po točki proti Taboru premagali Olimpijo in Koper, so danes vzeli mero še Bravu, ki je bil prav tako spomladi še neporažen. Domžale so se z deveto zmago v sezoni vsaj začasno točkovno izenačile z doslej petouvrščeno Muro, Bravo pa jim na četrtem mestu beži le še za točko.

Domžalčani so nekoliko odločneje začeli tekmo, v deveti minuti so tudi zadeli, toda Alen Jurilj je bil v prepovedanem položaju. Zato pa so domači zasluženo povedli v 14. minuti, ko je Enes Alić žogo po tleh poslal v kazenski prostor, približno z desetih metrov pa je nato zadel Arnel Jakupović, potem ko se je žoga od vratnice odbila v mrežo.

Fotogalerija s tekme (Grega Valančič/Sportida):

Po golu so konkretneje zaigrali tudi Ljubljančani, v 20. minuti je Gregor Bajde v kazenskem prostoru domačih slabo zadel žogo. V 33. minuti pa so bili blizu drugemu zadetku domači, ko je z roba kazenskega prostora Mitja Ilenič za malo zgrešil cilj. Strel Jurilja malce z leve pa je Renato Josipović v 35. minuti ukrotil. V 44. minuti je dotlej najnevarnejši strel Brava sprožil Simon Nsana z dobrih 20 metrov, toda Ajdin Mulalić je bil na mestu.

Mladi Ilenič je bil prvi s strelom v drugem polčasu, a je žogo poslal previsoko, drugi "vroč" igralec Domžal v tem delu sezone Benjamin Markuš pa je v 56. minuti podvojil prednost domačih, ko je s 14 metrov malce z leve zadel za 2:0 z diagonalnim strelom. Na teh spomladanskih tekmah je zbral dva gola in dve podaji.

V 61. minuti pa je znova zadel Jakupović, svoj šesti gol sezone je dosegel malce z leve strani po podaji Senijada Ibričića. V 65. minuti so gosti v enem napadu dvakrat nevarno streljali v kazenskem prostoru prek Luke Kerina in Matije Kavčiča, obakrat pa se je izkazal Mulalić. V 81. minuti je bil še bližje zadetku Gašper Trdin, ki je zadel vratnico domžalskih vrat s strelom malce z desne. Tudi sicer so gosti v končnici poskusili priti vsaj do zadetka, a bili neuspešni.

Domžale bodo v 24. krogu v torek gostovale v Kidričevem, Bravo pa bo dva dni pozneje gostil Olimpijo.