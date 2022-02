Celjani Aluminiju prizadejali nov boleč udarec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Celja so v 23. krogu Prve lige Telemach premagali Aluminij s 3:2 (1:0).

Celje : Aluminij 3:2 (1:0) Arena Z'dežele, sodniki: Balažič, Žunič, T. Jug. Strelci: 1:0 Zec (17.), 1:1 Šroler (65./11 m), 2:1 Kuzmanović (67.), 2:2 Šroler (76.), 3:2 Morozov (84.). Celje: Rozman, Morozov, Zec, Stojinović, Lartey, Janjičić (od 59. Šporn), Tomić, Svetlin (od 87. Zaletel), Begić (od 74. Sokler), Božić (od 59. Kuzmanović), L. Bizjak. Aluminij: Janžekovič, Musa, Petek, Azemović, Pečnik, Nkama, Bolha (od 86. Prša), Marinšek (od 81. Plantak), Šroler (od 81. J. Bizjak), Špehar (od 87. Branšteter), Turčin (od 71. Matjašič). Rumeni kartoni: Stojinović, Bizjak; Bolha, Musa, Špehar.

Rdeči karton: /.

Celjani in Kidričani v dosedanjem delu prvenstva nista bili ekipi, ki bi dosegali veliko golov, tokrat pa sta kar lepo napolnili mreži obeh vratarjev. Na srečo domačih je več žog končalo za hrbtom gostujočega čuvaja mreže Luke Janžekoviča, kar pomeni, da so Celjani prekinili niz štirih porazov, tako dolg pa je zdaj Aluminijev. Izbranci Simona Rožmana, ta je s Celjem vpisal prvo zmago po vrnitvi na klop, so se tako malo oddaljili od zadnjih mest, imajo 25 točk, Aluminij na zadnjem mestu jih ima 19.

Začetni udarec sta izvedla dobitnika olimpijskih odličij iz Pekinga, deskarja Gloria Kotnik in Tim Mastnak, športnika iz okolice Celja pa sta v spomin dobila tudi dresa domačega kluba s svojima priimkoma.

Celjani so sicer od začetka imeli pobudo, povedli pa so v 17. minuti. Takrat je s prostega strela v kazenski prostor podal Tomislav Tomić, David Zec se je spretno rešil svojega čuvaja Luke Petka in nato z glavo matiral Luko Janžekoviča.

Dve minuti pozneje je imel novo priložnost Tamar Svetlin, a je iz bližine žogo poslal čez gol, nenatančen pa je bil tudi Tjaš Begić nekaj trenutkov pozneje. Tudi zatem je vse bolj ali manj potekalo po celjskih notah, toda domačinom je zmanjkala zadnja podaja.

So pa gosti, ki dotlej v napadu niso naredili ničesar omembe vrednega, po nekaj zaporednih prekinitvah v 42. minuti le prišli do nevarnega strela, ko je po kotu sprožil Emir Azemović, toda Matjaž Rozman se je izkazal z obrambo.

Oskar Drobne je z Aluminijem doživel nov poraz. Foto: Vid Ponikvar

Celjani v drugem polčasu do zmage

V uvodu drugega polčasa ni bilo posebne nevarnosti za ena ali druga vrata, je pa Begić v 55. minuti najprej zapravil celjsko priložnost, v naslednjem napadu pa je Rozman preprečil Aluminijevo izenačenje po protinapadu in strelu Tomislava Turčina malce z leve strani.

V 58. minuti je pri gostih od daleč poskusil še Martin Šroler in za malo zgrešil cilj, Kidričani pa so v teh trenutkih imeli pobudo. V 65. minuti pa so gosti po pregledu z VAR prišli do najstrožje kazni, Lovro Bizjak je namreč objel Klemna Bolho, ki je padel v kazenskem prostoru, z bele pike pa je bil zanesljiv Šroler.

Le dve minuti pozneje pa so Celjani spet povedli, Mićo Kuzmanović se je dobro znašel v kazenskem prostoru, preigraval in nato ukanil še Janžekoviča za 2:1. V 77. minuti pa je znova nase opozoril Šroler, ko je z leve prodiral proti vrhu kazenskega prostora in nato z diagonalnim strelom matiral Rozmana.

Toda zadetkov še ni bilo konec, v 84. minuti je namreč zadel eden izmed novincev pri Celju Grigorij Morozov, on je bil natančen z diagonalnim strelom z leve strani z dobrih desetih metrov. Že v sodniškem dodatku je moral še enkrat posredovati Rozman po strelu z 18 metrov, Aluminij pa je zatem še enkrat poskrbel za nekaj razburljivosti, a so domači poskuse blokirali.

Celjani bodo v 24. krogu v sredo gostovali v Murski Soboti, Aluminij pa bo dan prej gostil Domžale.