Domžalčani so si v Kidričevem obetali več

Nogometaši Aluminija in Domžal so se na uvodni tekmi 24. kroga razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0).

Nogometaši Domžal so nadaljevali serijo neporaženosti v letu 2022, a so si po treh zaporednih zmagah v Kidričevem proti zadnjeuvrščenemu Aluminiju, ki v spomladanskem delu ni imel niti točke, najbrž obetali več. Tudi na samem igrišču so bili boljši tekmec, a so na koncu lahko zadovoljni tudi s točko, saj je bilo nekaj časa videti, da bodo ostali brez nje. Rešil jih je gol Arnela Jakupovića, ki je v 80. minuti mojstrsko izvedel prosti strel.

Domžalčani so imeli od samega začetka terensko premoč, a so imeli kar precej težav z agresivnimi in discipliniranimi gostitelji, ki jih je nekajkrat reševal tudi vratar Luka Janžekovič. Prvič se je čuvaj domače mreže izkazal v osmi minuti, ko je po kotu v gneči v kazenskem prostoru do strela prišel Tilen Klemenčič, toda Janžekovič je s parado žogo odbil. Veliko dela je imel tudi v 36. minuti, ko je posredoval po nevarnem strelu Jakupovića.

Domači so v prvem delu sicer nekajkrat prišli v tekmečev kazenski prostor, toda vratarja Ajdina Mulalića niso ogrozili, zato pa so izpeljali prvo nevarnejšo akcijo drugega dela, ki jo je s strelom mimo gola končal novinec v ekipi Martin Šroler. Na drugi strani je moral Janžekovič posredovati po strelih Zenija Husmanija in Enesa Alića.

V 68. minuti pa se je domačim nasmehnila sreča. Po nezanesljivosti domžalske obrambe je žoga v kazenskem prostoru prišla do Nika Marinška, po njegovem poskusu pa je pred Mulaličem neposrečeno posredoval Sven Šoštarič Karič, od katerega se je žoga odbila v mrežo.

Po prejetem zadetku so Domžalčani še bolj pritisnili, v protinapadih so grozili tudi Kidričani, gosti pa so do točke prišli v 80. minuti, ko je Chinwendu Johan Nkama približno 25 metrov od gola storil prekršek, za katerega so domači prepričani, da ga sodnik ne bi smel dosoditi, Jakupović pa je zadel levi zgornji kot Janžekovičevih vrat.

Aluminij se bo v naslednjem krogu v gosteh meril z Olimpijo, Domžale pa bodo gostile Muro.