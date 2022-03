Maribor do zmage na velikem derbiju vodilnih

Koper : Maribor 1:2 (0:0) Stadion Bonifika, sodniki: Kajtazović, Žunič, Kasapović. Strelci: 0:1 Mudrinski (51./11 m), 0:2 Žugelj (59.), 1:2 Barišić (81./11 m). Koper: Golubović, Palčič, Novoselec, Mittendorfer, Bručić, Izata (od 72. Guberac), Vešner Tičić (od 62. Kotnik), Barišić, Osuji (od 79. Krajinović), Parris, Colley. Maribor: Jug, Milec, Mitrović, Watson, Sikošek, Makoumbou, Repas (od 75. Kronaveter), Alvir (od 90. Uskoković), Žugelj (od 75. Šturm), Ivanović (od 82. Sellouki), Mudrinski (od 82. Sirk). Rumeni kartoni: Vešner Tičić; Repas, Alvir.

Rdeči karton: /.

Koper : Maribor, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Derbi vodilnih ekip je na Bonifiki pripadel Mariboru, ki je odpor Kopra strl v drugem polčasu. Štajerci, ki so med drugim pogrešali kaznovanega Aljaža Antolina, imajo tako na vrhu lestvice zdaj šest točk prednosti pred prvima zasledovalcema, Koprom in Olimpijo. Koprčani, pri katerih zaradi kazni ni igral Ivan Borna Jelić Balta, so sicer v prvem polčasu pokazali celo nekoliko več konkretnosti od Maribora, na koncu pa kljub pritisku v zadnjih minutah doživeli šesti poraz.

Dvoboj v Kopru, za katerega so navijači kar lepo napolnili tribune, je v prvem polčasu ponudil bolj ali manj enakovredno predstavo, v kateri so prvi v 13. minuti nekoliko nevarneje zagrozili Mariborčani, poskusil je Ognjen Mudrinski z roba kazenskega prostora, toda koprski vratar ni imel veliko dela.

Štajerci so imeli v 26. minuti kar nekaj sreče, da se njihova mreža ni zatresla. Po desni je prodrl Lamin Colley, skušal podati v sredino, žogo je prestregel Nemanja Mitrović, od katerega pa se je žoga odbila v vratnico. V 28. minuti je mariborski vratar Ažbe Jug na svoj 30. rojstni dan ustavil poskus Karla Bručića z leve strani.

Zanimiv drugi polčas

Kmalu po začetku drugega dela je po podaji Martina Milca z desne strani žoga v kazenskem prostoru v roko zadela Bručića, tako da so imeli Štajerci v 51. minuti na voljo najstrožjo kazen. Za strel z bele pike se je odločil Mudrinski, ki je zadel za 1:0 in dosegel svoj 12. gol v sezoni, s katerim se je takrat začasno na vrhu lestvice strelcev spet izenačil z domačinom Maksom Barišićem.

V 53. minuti bi lahko slednji spet pobegnil, a je zgrešil z volejem s približno desetih metrov, zato pa je bil šest minut pozneje natančnejši Nino Žugelj na drugi strani, ko je po podaji z desne strani nekoliko srečno zadel z glavo za 2:0.

Koprčani so se pozneje trudili ogroziti Juga med mariborskima vratnicama, toda večino dela je opravila že obramba s pravočasnimi bloki. V 81. minuti pa je Barišić priigral najstrožjo kazen tudi domačim, ko ga je spotaknil Marko Alvir, prav koprski napadalec je nato zadel za 1:2, ko je s "panenko" ugnal Juga in tako spet sam prišel na vrh lestvice strelcev.

Pozneje so imeli Primorci na voljo dva prosta strela iz ugodnih položajev, toda oba so slabo izvedli, so pa še naprej pritiskali proti vratom gostov in v peti minuti sodniškega dodatka po kotu zadeli vratnico prek Andreja Kotnika, ki je streljal z glavo.

Koper bo v 25. krogu v nedeljo gostoval v Sežani, Maribor pa bo gostil Bravo.