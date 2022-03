Radomlje in Tabor brez zmagovalca

Nogometaši Kalcer Radomelj in CV24 Tabora Sežane so se v 24. krogu Prve lige Telemach razšli brez golov.

Radomlje : CB24 Tabor Sežana 0:0 Stadion v športnem parku Domžale, gledalcev 250, sodniki: Šmajc, Vidali, Brezar.

Strelci: /. Kalcer Radomlje: Velić, Mišić (od 79. Blaić), Guček, Jazbec, Primc, Zabukovnik, Ćalušić (od 82. Nuhanović), Cerar (od 79. Kregar), Mrkonjić, Šarić (od 88. Pogačar), Guzina. CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Iscaye, Briški, Nemanič, Salkić, Koderman, Doukoure Grobry (od 77. Kryeziu), Ovsenek, Mavretić, Korošec, Monjac (od 62. Bongongui), Ndzengue (od 62. Keita). Rumena kartona: Primc; Ovsenek.

Rdeči kartoni: /.

Po dveh zaporednih porazih so Sežanci spet dopotovali v Domžale, kjer so v uvodni tekmi spomladanskega dela osvojili točko proti Domžalčanom. Tokrat so gostovali pri Radomljah, ki so v spomladanskem v dobri formi, saj so izgubile le proti Mariboru. Glede na okoliščine neodločen izid za nobeno ekipo ne bi pomenil katastrofe, tako sta se tudi postavili, nobena ni hotela posebej tvegati, bolj kot na napad sta se osredotočili na disciplino in na preprečevanje lastnih napak.

Vseeno so bili domači vendarle konkretnejši. Njihov uvodni pritisk so Primorci hitro umirili, bi pa Radomljani v četrti minuti lahko povedli, a je vratar Jan Koprivec odbil strel Gedeona Guzine. V 21. minuti je Ivan Šarić od daleč streljal mimo gola, veliko priložnost pa je na drugi strani imel Alen Korošec, toda po njegovem strelu se je izkazal domači vratar Emil Velić. To je bila tudi edina priložnost gostov na tekmi.

Guzina je bil najbolj viden igralec tudi v drugem polčasu, že v 47. minuti se je sam znašel pred vratarjem, vendar streljal čez gol. V 59. minuti je nevaren strel Ivana Ćalušića blokiral Erik Salkić, nato je še dvakrat nevarno poskušal Guzina, v 64. minuti je po podaji Gala Primca z glavo zadel tudi prečko. Izkazalo se je, da je bila to zadnja grožnja za vratarja na tekmi.

Kalcer Radomlje bodo v naslednjem krogu gostovale v Celju, Tabor bo gostil Koper.