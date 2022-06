Najstnik rešil Celjane v Zagrebu, Gorica niza zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek sta pripravljalno tekmo odigrala dva slovenska prvoligaška kluba. Celjani so v Zagrebu remizirali z Lokomotivo (1:1). Za izenačenje je v zadnji minuti poskrbel Tjaš Begić, prvič pa sta v celjskem dresu zaigrala Nino Kouter in Mark Zabukovnik. Povratniki v prvoligaško družino, štirikratni državni prvaki iz Nove Gorice, so v Radomljah premagali banjaluški Borac s 3:1. Dvakrat je v polno meril Alen Krajnc.

Po pestri sredi, ko so bili na delu Maribor, Olimpija, Mura in Domžale, sta v četrtek pripravljalno tekmo odigrala dva slovenska prvoligaška kluba − Celje in Gorica.

Celjani so remizirali v hrvaški prestolnici proti Lokomotivi, poraz pa je v izdihljajih srečanja preprečil mladi slovenski reprezentant, komaj 18-letni Tjaš Begić. Obetavni Primorec je zadel v polno za 1:1 z bele točke.

Po zadetku v izdihljajih obračuna iz Zagreba z neodločenim rezultatom. 👑⚽️



Lokomotiva Zagreb 1-1 Celje (Begić)



📸: Domagoj Vranar#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/ll2JMeOg1j — NK Celje (@NKCelje) June 23, 2022

Prvič je v celjskem dresu zaigral Nino Kouter. Občasni slovenski reprezentant, ki nosi na dresu številko deset, je zaigral od prve minute. Poleg njega so začetno enajsterico pod taktirko Romana Pilipčuka sestavljali še Rozman, Šporn, Vuklišević, Zec, Brecl, Mayeuski, Svetlin, Božić, Gbamble in Iličić.

V drugem polčasu je prvič za Celjane zaigral tudi zadnji poletni novinec, donedavni zvezni igralec Radomelj in mladi slovenski reprezentant Mark Zabukovnik.

Vrtnice zmagale na krilih Krajnca

Alen Krajnc je v 1. SNL zbral že okroglih 100 nastopov. Med strelce se je vpisal 11-krat. Foto: Urban Urbanc/Sportida Novogoričani so po črnogorskem Rudar Pljevlji ugnali še enega tekmeca z območja nekdanje skupne domovine. V Radomljah so bili s 3:1 boljši od banjaluškega Borca, enega najboljših klubov iz BiH.

Dva zadetka je prispeval Alen Krajnc, oba v prvem polčasu, enega pa Leon Marinič. Krajnc, 26-letni krilni napadalec, je v preteklosti branil barve Kopra, Drave, Dekanov, Aluminija, Zavrča in Rogaške, od katere se je v začetku leta preselil v Novo Gorico. S svojimi izkušnjami bi lahko tako vrtnicam v prvoligaškem tekmovanju prišel še kako prav. Gorica je bila boljši tekmec, v prvem polčasu je dvakrat zatresla tudi okvir vrat.

Trener Miran Srebrnič se je odločil za začetno enajsterico Likar, Urbančič, Cerovec, Mevlja, Širok, Ahmetaj, Hrka, Baruca, Leban, Krajnc in Velikonja, v nadaljevanju pa so zaigrali Dajčar, Korošec, A. Marinič, Žejen, Marc, Obi, Hodžić, Andrejašič, Gomizelj, L. Marinič in Vekić.

Kar trije proti Crveni zvezdi

Kmalu slovenske klube čakajo zelo atraktivni tekmeci. Bravo, Domžale in Koper bodo drug za drugim izzvali srbskega prvaka Crveno zvezdo, Tabor se bo najverjetneje pomeril z beograjskim Partizanom, Muro čaka obračun s strateškim partnerjem Sturmom iz Gradca, za katerega igra tudi Tomi Horvat, ljubljanski Bravo se bo pomeril tudi z Rijeko in članom angleškega championshipa Luton Townom …

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 11. 6. Čarda Martjanci (Slo/4) : Maribor 0:5 Vipotnik 2, Sirk, Ćuk, Popović 18. 6. Maribor : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 22. 6. Maribor : Spartak Trnava (Slk/1) 2:2 Baturina, Brnić 25. 6. Maribor - Tuzla City (BiH/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 18. 6. Koper : CFR Cluj (Rom/1) 0:2 / 21. 6. Koper : Radnički Niš (Srb/1) 3:2 Ikwuemesi 2, Šušnjara 25. 6. Koper - Istra 1961 (Hrv/1) 26. 6. Koper - Vojvodina (Srb/1) 30. 6. Koper - Crvena zvezda (Srb/1)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11. 6. Rudar Trbovlje (Slo/4) : Olimpija 0:4 Kvesić 2, Aldair, Nukić 18. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Olimpija 0:0 / 22. 6. Olimpija : Bačka (Srb/1) 2:0 Prtajin, Crnomarković 25. 6. Olimpija - Čukarički (Slo/1) 30. 6. Olimpija - Šibenik (Hrv/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 15. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:2 Beganović 18. 6. Mura : Partizani Tirana (Alb/1) 1:2 Maruško 22. 6. Mura : Napredak (Srb/1) 3:1 Šroler, Kous, avtogol 24. 6. Mura - Sturm Gradec (Avt/1) 30. 6. Mura - Vojvodina (Srb/1) 1. 7. Mura - Floridsdorfer (Avt/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 24. 6. Bravo – Crvena zvezda (Srb/1) 28. 6. Bravo – Čukarički (Srb/1) 1. 7. Bravo – Rijeka (Hrv/1) 8. 7. Bravo – Luton Town (Ang/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Domžale : Rudar Pljevlja (ČG/1) 8:0 Jo. Pišek in Georgijević 2, Saitoski, Jovičević, Podlogar, Vuk 22. 6. Domžale : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 3:1 Martić, Podlogar, Georgijević, 27. 6. Domžale – Crvena zvezda (Srb/1) 1. 7. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2) 2. 7. GAK Gradec (Avt/2) – Domžale 9. 7. Aluminij (Slo/2) – Domžale

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 11. 6. Sij Acroni Jesenice (Slo/3) : Celje 0:8 Gbamble 2, Bajde, Vrbanec, Flis, Janjičić, Svetlin, Morozov 15. 6. Celje : Rudar Pljevlja (ČG/1) 6:1 Iličić 3, Morozov, Bajde, Svetlin 19. 6. Celje : Čukarički (Srb/1) 0:0 / 23. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Celje 1:1 Begić 26. 6. Celje - Borac Banja Luka (BiH/1) 1. 7. Celje - Bistrica (Slo/2) 8. 7. Celje - Nafta (Slo/2) 9. 7. Celje - Nyiregyhaza Spartacus (Mad/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 2:2 Čuić 2 25. 6. Radomlje – Radnički Niš (Srb/1) 3. 7. Radomlje – Slask Vroclav (Pol/1) 6. 7. Radomlje – Triglav Kranj (Slo/2) 9. 7. Radomlje – Gorica (Hrv/1)

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 29. 6. Tabor – Gorica (Slo/1) 2. 7. Tabor - Partizan Beograd (Srb/1)? 6. 7. Tabor - Primorje Ajdovščina (Slo/2) 10. 7. Tabor - Aris Limassol (Cip/1)

Gorica