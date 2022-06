Hrvata prvič zadela za Maribor, Mura in Olimpija boljši od Srbov

Slovenski prvaki iz Maribora so v sklopu pripravljalnih tekem v Radencih z 2:2 remizirali s slovaškim Spartakom iz Trnave, novi napadalec Roko Baturina pa je za strelski prvenec v dresu vijolic potreboval le pet minut. Nogometaši Mure so premagali srbski Napredak s 3:1, Olimpija pa je bila z 2:0 boljša od srbske Bačke. Domžalčani so ugnali Ekipo hrvaškega nogometnega sindikata s 3:1.

Mariborčani so se v Radencih spoprijeli s slovaškim tekmecem Spartakom iz Trnave. Trener vijolic Radovan Karanović je v začetno enajsterico uvrstil tudi zadnjega poletnega novinca Roka Baturino, ki je že v peti minuti popeljal Mariborčane v vodstvo. Dalmatinec je tako na drugem nastopu za vijolice dosegel strelski prvenec. V 30. minuti je prvi zadetek v dresu Maribora dočakal še njegov rojak Ivan Brnić.

Od prve minute so zaigrali Pridgar, Milec, Watson, Mitrović, Sikošek, Makoumbou, Repas, Žugelj, Brnić, Božić in Baturina, v drugem polčasu pa so bili dejavni Bergsen, Mutavčić, Pihler, Šoštarič Karić, Koderman, Guerrico, Antolin, Maher, Gorenak, Božičković, Šturm, Sellouki, Vipotnik in Sirk.

Zmaji so odigrali tretje pripravljalno srečanje. Po Rudarju iz Trbovelj (4:0) in Dekanih (0:0) so prvič naleteli na prvoligaškega tekmeca. Na drugi strani jim je stal srbski prvoligaš TSV Bačka Topola, ki je v prejšnji sezoni v Srbiji osvojil šesto mesto. Olimpijo je v vodstvo v 56. minuti popeljal Ivan Prtajin, za končnih 2:0 pa je v 90. minuti zadel Đorđe Crnomarković. Tekmo so odigrali na Bledu, kjer zmaji opravljajo desetdnevne priprave.

Zmaji so z lepima zadetkoma Prtajina in Crnomarkovića premagali srbskega prvoligaša. 🐉👏#verjamemvzmaje pic.twitter.com/UDSzH56G5F — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) June 22, 2022

Prekmurci do prve zmage

Mura se je pomerila s srbskim prvoligašem, ekipo Napredak Kruševac, ki je v prejšnji sezoni osvojila v Srbiji osmo mesto. Izbranci Damirja Čontale so poletne priprave začeli s porazoma proti Zrinjskemu in Partizanu, v sredo pa so suvereno z rezultatom 3:1 odpravili srbske tekmece. Od prve minute so za Muro zaigrali Mihelak, Kuzmić, Morris, Karamarko, Bagola, Šroler, T. Cipot, Lorbek, Ðapo, Daku in Kasalo.

Kmalu čakajo slovenske klube zelo atraktivni tekmeci. Bravo, Domžale in Koper bodo drug za drugim izzvali srbskega prvaka Crveno zvezdo, Tabor se bo najverjetneje pomeril proti beograjskemu Partizanu, Muro čaka obračun s strateškim partnerjem Sturmom iz Gradca, za katerega igra tudi Tomi Horvat, ljubljanski Bravo se bo pomeril tudi z Rijeko in s članom angleškega championshipa Luton Townom …

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 11. 6. Čarda Martjanci (Slo/4) : Maribor 0:5 Vipotnik 2, Sirk, Ćuk, Popović 18. 6. Maribor : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 22. 6. Maribor : Spartak Trnava (Slk/1) 2:2 Baturina, Brnić 25. 6. Maribor - Tuzla City (BiH/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 18. 6. Koper : CFR Cluj (Rom/1) 0:2 / 21. 6. Koper : Radnički Niš (Srb/1) 3:2 Ikwuemesi 2, Šušnjara 25. 6. Koper - Istra 1961 (Hrv/1) 26. 6. Koper - Vojvodina (Srb/1) 30. 6. Koper - Crvena zvezda (Srb/1)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11. 6. Rudar Trbovlje (Slo/4) : Olimpija 0:4 Kvesić 2, Aldair, Nukić 18. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Olimpija 0:0 / 22. 6. Olimpija : Bačka (Srb/1) 2:0 Prtajin, Crnomarković 25. 6. Olimpija - Čukarički (Slo/1) 30. 6. Olimpija - Šibenik (Hrv/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 15. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:2 Beganović 18. 6. Mura : Partizani Tirana (Alb/1) 1:2 Maruško 22. 6. Mura : Napredak (Srb/1) 3:1 Šroler, Kous, avtogol 24. 6. Mura - Sturm Gradec (Avt/1) 30. 6. Mura - Vojvodina (Srb/1) 1. 7. Mura - Floridsdorfer (Avt/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 24. 6. Bravo – Crvena zvezda (Srb/1) 28. 6. Bravo – Čukarički (Srb/1) 1. 7. Bravo – Rijeka (Hrv/1) 8. 7. Bravo – Luton Town (Ang/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Domžale : Rudar Pljevlja (ČG/1) 8:0 Jo. Pišek in Georgijević 2, Saitoski, Jovičević, Podlogar, Vuk 22. 6. Domžale : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 3:1 Martić, Podlogar, Georgijević, 27. 6. Domžale – Crvena zvezda (Srb/1) 1. 7. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2) 2. 7. GAK Gradec (Avt/2) – Domžale 9. 7. Aluminij (Slo/2) – Domžale

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 11. 6. Sij Acroni Jesenice (Slo/3) : Celje 0:8 Gbamble 2, Bajde, Vrbanec, Flis, Janjičić, Svetlin, Morozov 15. 6. Celje : Rudar Pljevlja (ČG/1) 6:1 Iličić 3, Morozov, Bajde, Svetlin 19. 6. Celje : Čukarički (Srb/1) 0:0 / 23. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) - Celje 26. 6. Celje - Borac Banja Luka (BiH/1) 1. 7. Celje - Bistrica (Slo/2) 8. 7. Celje - Nafta (Slo/2) 9. 7. Celje - Nyiregyhaza Spartacus (Mad/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 2:2 Čuić 2 25. 6. Radomlje – Radnički Niš (Srb/1) 3. 7. Radomlje – Slask Vroclav (Pol/1) 6. 7. Radomlje – Triglav Kranj (Slo/2) 9. 7. Radomlje – Gorica (Hrv/1)

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 29. 6. Tabor – Gorica (Slo/1) 2. 7. Tabor - Partizan Beograd (Srb/1)? 6. 7. Tabor - Primorje Ajdovščina (Slo/2) 10. 7. Tabor - Aris Limassol (Cip/1)

Gorica