Celjani se ne šalijo, prišla je nova zveneča okrepitev

Nogometni klub Celje je poskrbel za novo odmevno okrepitev. Po Ninu Kouterju, Gregorju Bajdetu in Tomislavu Tomiću je dogovor s klubom iz knežjega mesta sklenil tudi mladi slovenski reprezentant Mark Zabukovnik, ki tako zapušča Radomlje. S Celjani se dogovarja tudi najboljši strelec in nogometaš 1. SNL v prejšnji sezoni, donedavni napadalec Maribora Ognjen Mudrinski.

V knežjem mestu sestavljajo moštvo, ki bi se lahko v sezoni 2022/23 vključilo v boj za lovorike resneje, kot je to uspevalo Celjanom v zadnji sezoni. V njej so ostali brez Evrope, po koncu sezone pa je prišlo do številnih sprememb. Na trenerskem položaju je Simona Rožmana nasledil Ukrajinec Roman Pilipchuk.

Mark Zabukovnik je novi član NK Celje! 👑⚽️



Član mlade reprezentance in strelec zadetka ob zmagi nad Anglijo je s klubom sklenil pogodbo do 30.6.2025. ✍️



Mark, dobrodošel v Celju! #gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/sFfXseXFIr — NK Celje (@NKCelje) June 22, 2022

V novi sezoni bo računal tudi na 21-letnega zveznega igralca Marka Zabukovnika. Mladi reprezentant Slovenije, ki je na zadnji tekmi Ačimovićeve čete zablestel z zadetkom na gostovanju v Angliji, s katerim so mladi Slovenci senzacionalno premagali Otočane z 2:1, je zapustil Radomlje in se pridružil Celjanom. Z novim klubom je sklenil pogodbo do konca junija 2025.

Tako je Zabukovnik pred dobrim tednom dosegel reprezentančni strelski prvenec:

"Težko je najti besede, s katerimi bi opisal svoje občutke"

Mark Zabukovnik po 15 letih zapušča Radomlje. Foto: Grega Valančič/Sportida Zabukovnik je v dresu Radomelj v vseh tekmovanjih zbral 85 nastopov, med strelce pa se vpisal desetkrat. "Po petnajstih letih, ki sem jih preživel v NK Radomlje, je težko najti besede, s katerimi bi opisal svoje občutke. Skupaj smo dosegli številne uspehe ter klub razvili in pripeljali med 10 najboljših v Sloveniji. Zahvalil bi se vsem soigralcem, trenerjem, vodstvu kluba in vsem preostalim, brez katerih Radomlje danes ne bi bile to, kar so. Posebna zahvala gre Mlinarjem za navijanje in podporo tako na mladinskih kot na članskih tekmah," se je mladi reprezentant zahvalil zdaj že nekdanjemu klubu, pri katerem je preživel 15 let.

V Celju bo nosil dres s številko 19, danes pa bo opravil prvi trening z novimi soigralci. V dresu Celja bi lahko debitiral že v četrtek, ko bodo slovenski prvaki iz leta 2020 v pripravljalnem srečanju gostovali v Zagrebu in se pomerili s hrvaškim prvoligaškem Lokomotivo.