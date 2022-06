Lukaku se vrača k Interju, Tevez ima novo službo

Milanski Inter je našel skupen jezik s Chelseajem. Dosežen je bil dogovor, po katerem bo Romelu Lukaku nadaljeval kariero na San Siru. Belgijec je v sezoni 2020/21 pomagal Interju do naslova italijanskega prvaka, nato pa se za 113 milijonov evrov preselil v London k Chelseaju. S tem si je nakopal srd navijačev Interja, vrzel v napadu pa je zapolnil Edin Džeko.

Lukaku je v prejšnji sezoni v dresu Chelseaja na 26 tekmah dosegel osem zadetkov, kar je manj od pričakovanj. Večkrat je potožil o tem, da pogreša Milano, želja pa se mu bo v kratkem uresničila, saj vse več medijev poroča o tem, kako sta se milanski in londonski klubski velikan dogovorila o kupčiji. Lukaku bo v prihodnji sezoni igral za Inter kot posojen nogometaš modrih, Italijani pa bodo morali zanj odšteti 8 milijonov evrov.

Romelu Lukaku se v Londonu ni najbolje razumel s trenerjem Chelseaja Thomasom Tuchlom. Foto: Reuters

Angleži so zahtevali še več, a so na koncu pristali na to možnost, saj so se želeli znebiti stroškov, ki so jih narekovali visoki prejemki 29-letnega Belgijca. Tako si bo Lukaku znova delil slačilnico z nekdanjim slovenskim reprezentantom Samirjem Handanovićem, ki nosi pri Interju kapetanski trak. Belgijec ima sicer s Chelseajem sklenjeno pogodbo do konca junija 2026.

Tevez zajadral v trenerske vode

Nekdanji zvezdnik argentinskega nogometa Carlos Tevez, ki je navduševal v dresih klubov Boca Juniors, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus in Shanghai Shenhua, je le dva tedna po uradnem koncu igralske kariere našel novo službo.

Postal je trener argentinskega prvoligaškega kluba Rosario. 38-letni Argentinec je z njim sklenil enoletno pogodbo.