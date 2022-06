Junak Reala zavrnil nesramno bogato ponudbo PSG

Poletni prestopni nogometni rok bo kmalu v polnem zamahu, največji evropski klubi poskušajo v svoje vrste zvabiti zveneča imena. V igri je ogromno milijonov evrov, o tem, kako visoke in drzne so številke, pa priča pregrešno visoka ponudba PSG, namenjena zvezdniku Reala Viniciusu Jr., ki je v zadnjem finalu lige prvakov prispeval zmagoviti zadetek.

Letos sta PSG in Real Madrid odprla več "front". V ligi prvakov so se Parižani kljub visoki prednosti obrisati pod nosom, v četrtfinale največjega klubskega tekmovanja na svetu je na krilih Karima Benzemaja napredoval španski velikan. Čeprav se je že dalj časa namigovalo in napovedovalo, da se bo v Madrid preselil francoski nogometni dragulj Kylian Mbappe, se je 23-letni napadalec, po oceni Transfermarkta v tem trenutku tudi najdražji nogometaš na svetu (160 milijonov evrov), odločil drugače in ostal na Parku princev.

PSG mu je ponujal bajno plačo

Viniciusu je na slovesni podelitvi po finalu lige prvakov čestital tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Foto: Reuters To pa še ni vse. Parižani so želeli belim baletnikom zadati še en udarec. V francosko prestolnico so želeli iz Madrida pripeljati cenjenega mladega zvezdnika Reala Viniciusa Jr. Ponudbo so podkrepili z bajnimi številkami, 21-letnemu Brazilcu, ki je prejšnji mesec v Parizu odločil finale lige prvakov in spravil v žalost navijače Liverpoola (1:0), so po poročanju španskega športnega dnevnika Marca ponudili letno plačo v vrednosti 40 milijonov evrov. Če bi jo sprejel, bi tako na teden zaslužil neverjetnih 770 tisoč evrov, natanko 12-krat več od zneska, ki ga zdaj prejema pri Realu.

Brazilec, ki mu pogodba z Realom poteče čez dve leti, se je vseeno zahvalil izdatni ponudbi pariškega kluba. Ponudba PSG, ki si takšne ponudbe lahko privošči zaradi katarskega kapitala, a kljub vsem okrepitvam (lani se je pridružil tudi Lionel Messi) še vedno ni osvojil največjega cilja, evropskega naslova, je naletela na gluha ušesa. "Ostal bom v največjem klubu na svetu, pri Realu," je po poročanju italijanskega novinarja Fabrizia Romana, ki podrobno spremlja dogajanje na nogometni borzi, odvrnil brazilski napadalec.

Veselje mladega Brazilca po nedavni zmagi nad Liverpoolom, po kateri je Real osvojil že 14. evropsko krono. Foto: Reuters

V kratkem namerava pogodbo z Realom podaljšati do leta 2027. To bi lahko storil že prihodnji mesec, nato pa ga bo skoraj nemogoče kupiti, saj bo v pogodbi navedena odkupna klavzula v višini ene milijarde evrov. Real ponuja Viniciusu novo pogodbo, v kateri bo na leto zaslužil deset milijonov evrov, kar je štirikrat manj od zneska, ki bi ga prejel v Parizu. A to mladega Brazilca prav nič ne moti. Vzljubil je dres Reala, želi ostati zvest evropskemu in španskemu prvaku ter z njim pisati številne uspešne zgodbe.