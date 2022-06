Argentinec po smrti očima ne najde več smisla in napoveduje slovo

"Izgubil sem navijača številka ena, začel preveč jesti in piti. Imel sem številne ponudbe, v ZDA so mi ponujali marsikaj, a odločil sem se za upokojitev. Moja zadnja sezona pri Boci je bila izredno zahtevna, tudi teža se mi je začela nabirati, pozno sem vstajal. Nekoč sem se zbujal ob 6. uri, prišel prvi na trening in zadnji odšel. Zdaj za to nimam več moči," je priznal Tevez.

Napadalec je svojo člansko kariero začel leta 2001 pri Boci Juniors, se leta 2005 preselil v brazilski Corinthians, iz katerega je dve leti pozneje odšel v Evropo, njegov prvi evropski klub je bil West Ham. Nato je igral za oba velikana iz Manchestra, Juventus, leta 2015 se je vrnil k Boci. Pred drugo vrnitvijo k slavnemu argentinskemu klubu je za rekordne denarne vsote igral tudi na Kitajskem.

Za reprezentanco Argentine je odigral 76 tekem, na katerih je dosegel 13 golov. Zadnjo tekmo je v reprezentančnem dresu odigral leta 2015.

