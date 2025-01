Norveški biatlonski zvezdnik Johannes Thingnes Boe je sporočil, da bo kariero končal že v letošnji sezoni in ne bo vztrajal do olimpijskih iger v Milanu in Cortini d'Ampezzo prihodnje leto. Njegova zadnja tekma bo marca (20.–23. marec) na Holmenkollnu. Razlog za spremembo načrtov je želja po tem, da več časa preživi z družino, je prek družbenih omrežij sporočil eden najboljših biatloncev vseh časov.