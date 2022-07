Francoski nogometaš Antoine Makoumbou je danes tudi uradno prestopil iz Maribora k italijanskemu Cagliariju, sta kluba objavila na družbenih omrežjih. Po poročanju italijanskih medijev in slovenskega športnega časopisa Ekipa SN v preteklih dneh so vijoličasti za prestop 23-letnika prejeli okoli dva milijona evrov.

Makoumbou, ki je z Mariborom v minuli sezoni postal državni prvak in klubu pomagal preskočiti še prvo oviro v letošnjih kvalifikacijah za ligo prvakov, je s klubom s Sardinije podpisal štiriletno pogodbo.

“Vesel sem, da sem se poslovil z zmago in pomagal moštvu k napredovanju. Po drugi strani pa sem žalosten, da ne morem sodelovati v nadaljevanju kvalifikacij. Toda za menoj ostaja izjemno obdobje, s čudovitimi spomini na Maribor." 💜



V Parizu rojeni Makoumbou, ki ima potni list Konga, je v mlajših kategorijah igral za Monaco, nato pa oblekel dres Ajaccia, za katerega pa ni odigral uradne tekme. Nato je sledila selitev k drugi ekipi Mainza, v jesenskem delu sezone 2020/21 pa je okrepil vrste Tabora Sežane.

Na Krasu je opozoril nase in najprej kot posojeni nogometaš odšel k Mariboru pred začetkom lanske sezone, vijoličasti pa so ga nato 1. januarja letos dokončno pripeljali v svoje vrste. Makoumbou je sicer za Tabor odigral 24 tekem, za Maribor pa 36. V dresu Mainza je pred tem zbral sedem tekem.

Za reprezetanco Konga, za katero je debitiral septembra lani, je odigral deset tekem in dosegel en gol.

Po srčnem zastoju zdaj član rdečih vragov

Danski nogometni zvezdnik Christian Eriksen je danes uradno postal član angleškega Manchester Uniteda, je klub sporočil na spletni strani. Tridesetletni vezist je z 20-kratnimi državnimi prvaki podpisal triletno pogodbo.

Eriksen je na lanskem evropskem prvenstvu na tekmi svoje reprezentance doživel srčni zastoj, kasneje pa se je uspešno vrnil na zelenice ter v drugem delu minule sezone igral za angleški Brentford.

"Manchester United je poseben klub in komaj čakam, da začnem pisati novo poglavje v karieri. Imel sem privilegij igrati na Old Traffordu, a obleci rdeči dres Uniteda bo ob tem nekaj edinstvenega," je v izjavi za klub dejal Danec.

Za reprezentanco je zbral kar 115 nastopov in dosegel 38 golov. V angleškem prvenstvu je za Tottenham in Brentford odigral 237 tekem ter dosegel 52 golov in prispeval še 71 podaj.

V karieri je igral tudi za italijanski Inter Milano, pri katerem pa se po vstavitvi defibrilatorja po srčnem zastoju na EP zaradi tamkajšnjih pravil ni več smel ukvarjati s profesionalnim športom. Kariero je kot najstnik začel pri nizozemskem Ajaxu, za katerega je v vseh tekmovanjih zbral 163 nastopov in dosegel 32 golov.

Embolo prestopil k Monacu

Švicarski nogometaš Breel Embolo je novi član Monaca, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Petindvajsetletnik je v zadnjih treh sezonah nosil dres Borussie iz Mönchengladbacha, z novim delodajalcem pa je napadalec sklenil pogodbo do 30. junija 2026, so pri Monacu objavili na uradni spletni strani.

🇲🇨 AS Monaco is pleased to announce the arrival of Breel Embolo.



Nemški mediji so danes poročali, da sta se kluba dogovorila za odškodnino 12 milijonov evrov, ki bi lahko z bonusi še nekoliko narasla.

Embolo je kariero začel pri Baslu, od tam pa se je leta 2016 preselil k Schalkeju. Tri leta kasneje je prestopil k Gladbachu, za katerega je odigral 106 tekem in se 25-krat vpisal med strelce.

Za švicarsko reprezentanco je od debija leta 2015 odigral 56 tekem in vpisal devet golov.

Mahrez ostaja v Cityju

Alžirski nogometni reprezentant Riyad Mahrez je še za dve leti podaljšal pogodbo z angleškim prvakom, Manchester Cityjem, kar pomeni, da je po novem s klubom pogodbeno vezan do leta 2025, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Od prihoda iz Leicesterja za 60 milijonov funtov (71 milijonov evrov) pred štirimi leti je 31-letni Mahrez zbral 189 nastopov za moštvo Pepa Guardiole, dosegel 63 golov in prispeval 45 podaj. Osvojil je tri naslove državnega prvaka, tri ligaške pokale in pokal FA.

"Užival sem v vsaki minuti svojega časa tukaj. V veselje mi je biti del tako neverjetnega kluba. Rad bi se zahvalil tudi Pepu, Txikiju (Begiristain, op. STA) in trenerskemu štabu, tako za način, kako so mi pomagali, da sem se razvijal kot igralec, kot za to, da me spodbujajo, da še naprej napredujem," je ob podaljšanju pogodbe dejal Mahrez.

Fernandez iz River Plata k Benfici

Argentinec Enzo Fernandez je zapustil domači River Plate in se za deset milijonov evrov preselil k portugalski Benfici, so sporočili iz lizbonskega kluba. Komaj 21-letni Fernandez je podpisal petletno pogodbo z odkupno klavzulo v višini 120 milijonov evrov.

Prestop poleg odškodninskega paketa v višini deset milijonov evrov vključuje še osem milijonov evrov bonusov na podlagi doseganja športnih ciljev.

Novembra je argentinski selektor Lionel Scaloni vpoklical Enza Fernandeza v reprezentanco za kvalifikacije za letošnji mundial, vendar za zdaj za gavče še ni zaigral.

