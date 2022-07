Olimpiji se je priključil David de Senna Fernandes Sualehe, levi bočni branilec iz Portugalske, ki je podpisal dvoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za dodatno sezono. Leta 1997 rojeni nogometaš, ki ima tudi potni list Mozambika, je nazadnje igral za klub Pacos de Ferreira. V pretekli sezoni je bil posojen klubu Academica de Coimbra, pred tem se je dokazoval tudi pri Portu, kjer je bil član ekipe B, Sportingu iz Lizbone, kjer je prav tako igral za rezervno moštvo, Vitorii Guimaraes in Farenseju. V svoji profesionalni karieri je 25-letni David Sualehe, ki prihaja iz Porta, odigral 108 tekem, večino nastopov je zbral v portugalski drugi ligi.

Tako kot Samuel Pedro tudi David Sualehe novim soigralcem še ne bo mogel pomagati na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za evropsko konferenčno ligo.

Že dlje časa je jasno, da bo brazilski nogometaš Raphinha zapustil vrste Leedsa in okrepil drug evropski klub. Po poročanju španskih medijev, naj bi Brazilec za svoj naslednji klub izbral Barcelono. Katalonci so tudi uradno poslali ponudbo, ki je pri Leedsu ne nameravajo zavrniti, gre za 58-milijonsko ponudbo, ki bi z vsemi dodatki lahko nanesla vse do 68 milijonov v blagajno Angležev.

Barcelona have finally submitted the official bid for Raphinha, Leeds are set to accept! €58m fixed fee, up to €68m with add-ons. Deal at final stages. 🚨🇧🇷 #FCB



All parties waiting for Barça to be able and ready to register Raphinha, then it will be signed… here we go soon. pic.twitter.com/byh4hbop1T