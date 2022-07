Nov preobrat: "Cristiano Ronaldo mi ni nikoli dejal, da si želi oditi"

Novi trener Manchester Uniteda Erik ten Hag je danes na Tajskem stopil pred novinarsko silo. Najbolj vroča točka debate je bil tudi tokrat Cristiano Ronaldo in njegov morebiten prestop. Portugalca se je v zadnjih tednih veliko povezovalo z odhodom v londonski Chelsea, govorice o odhodu pa je še bolj podžgala informacija, da se Ronaldo ni udeležil priprav angleškega prvoligaša.

Kljub številnim špekulacijam pa je nizozemski trener danes zatrl vse govorice o morebitnem prestopu Portugalca. "Cristiano Ronaldo ni na voljo za prodajo, še vedno je del naših načrtov. Z nami ga ni zaradi osebnih težav. Del vseh načrtov za prihajajočo sezono je tudi Ronaldo. Kako osrečiti Cristiana? Ne vem, a veselim se dela z njim," je odločno dejal ten Hag.

Erik Ten Hag: "Cristiano Ronaldo is NOT for sale, he is in our plans - he's not with us due to personal issues. We are planning with Cristiano Ronaldo for this season, that's it". 🚨🔴 #MUFC



"How to make Cristiano happy? I don't know - I'm looking forward to work with him". pic.twitter.com/8bSRpQbXkI