Saga Ronaldo: Kdo ga bo dobil?

Da Ronaldo zapušča rdeče vrage, je zdaj že popolnoma jasno, saj je Portugalec klub zaprosil za dodatne proste dni, čeprav so pri Unitedu s treningi začeli že v ponedeljek. Varovanci Erika Ten Haga bodo jutri odpotovali na Tajsko, kjer bodo začeli s pripravljalnim turnirjem, a ga bo Portugalec zaradi "družinskih" zadev izpustil, so sporočili iz kluba.

37-letnega napadalca v klubu ne bodo zadrževali, če bi zanj prišla prava ponudba, so bili tokrat bolj jasni v klubu, čeprav so še pred dnevi trdili, da Ronaldo ni naprodaj. Jorge Mendez, agent Cristiana Ronalda, ima te dni ogromno dela, saj Portugalcu želi najti klub, ki bi ustrezal vsem njegovim željam, a ključno je, da bo ta klub v prihodnji sezoni nastopal v ligi prvakov.

Cristiano Ronaldo will not be part of Manchester United squad for the start of pre-season tour. He’s not gonna travel to Bangkok tomorrow. 🚨🇵🇹 #MUFC



Man United accept to give Cristiano additional time off to deal with personal/family issue. pic.twitter.com/R8Z9XkCOST