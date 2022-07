Bayern: Barcelone čez dve leti ne bo več

Poljski napadalec je klub že obvestil, da jih to poletje želi zapustiti. Najbolj so se za usluge Lewandowskega zagreli Katalonci, a glavno oviro predstavlja denar. Pri Bayernu od cene 50 miljonov za Poljaka ne odstopajo, še več, želijo celo, da Katalonci kupnino za Lewandowksega poravnajo v celoti, v denarju, vnaprej, kar se zdi ogromno, glede na to, da Poljak šteje že 33 pomladi in mu pogodba poteče po koncu naslednje sezone in bi se h Kataloncem lahko preselil brez odškodnine.

Bayern Munich have told FC Barcelona they don't want any installments in any deal for Robert Lewandowski and that they want all the money upfront in cash because Bayern believes that FC Barcelona won't exist in "one or two years' time". #fcblive #fcbayern [@honigstein] pic.twitter.com/MIBgrCxgpl — Football Talk (@Football_TaIk) July 6, 2022

Po poročanju novinarja Athletica, Raphaela Honigsteina, so v bavarski prestolnici prepričani, da Barcelona te finančne krize ne bo preživela in bo že čez dve leti katalonski ponos pozabljen. "Pri Bayernu so Barceloni sporočili, da ne želijo plačila po obrokih, ker ne verjamejo, da bo klub iz Barcelone čez leto ali dve sploh še obstajal. Celotno odškodnino si želijo prejeti vnaprej in to v gotovini," je v podkastu The Totally Football Show razkril Honigstein.

Odgovor bomo izvedeli kmnalu

Lewandowski je Barcelono prosil, naj čimprej uredijo vse potrebno za njegov prestop. Foto: Reuters Lewandowski je jasno povedal, da želi zapustiti nemške prvake, s čimer se strinjajo tudi njegovi soigralci, saj naj bi se njegovo obnašanje v slačilnici spremenilo in to naj ne bi koristilo vzdušju v slačilnici. "Še vedno mislim, da je najbolj verjetno, da bo do prestopa prišlo," je v pogovoru dejal Honigstein, ki verjame, da bi vse skupaj lahko izpeljali do 12. julija, ko se pri Bavarcih začenjajo priprave na novo sezono, ki se jih Lewandowski ne želi udeležiti. "Lewandowski naj bi prosil Barcelono, naj do 12. julija uredijo prestop, tako da časa ni več veliko," je še dodal novinar, ki je prepričan, da bodo Bavarci in Katalonci dosegli konsenz glede prestopa Poljaka.