Noro! Bomo odslej Ronalda res gledali v katalonskem dresu?

Medtem ko je Cristiano Ronaldo ta teden "zaradi družinskih zadev" izpustil treninge s prvo ekipo rdeči vragov, naj bi njegov agent že začel z iskanjem novega primernega kluba zanj. Jorge Mendez se je med iskanjem zapletel tudi v pogovore s katalonskim klubom FC Barcelono, poročajo pri častniku AS.

Ronaldo je pri 37 letih še vedno lačen igranja nogometa na najvišji ravni. Foto: Reuters Ronaldo si želi zapustiti klub, saj se namreč ne strinja s taktiko in nogometom, ki ga je v klub prinesel novi trener Erik Ten Hag. Prav tako mu ni všeč, da rdeči vragi še vedno niso uspeli realizirati niti enega prestopa v tem poletju. Poleg vsega naj bi ga najbolj motilo, da v prihodnji sezoni ne bi mogel igrati v ligi prvakov, saj se Manchester United ni uvrstil v to najelitnejše tekmovanje.

Za Portugalca naj bi se najbolj zagrela londonski Chelsea in nemški prvak iz Bavarske prestolnice Bayern München, kot eno izmed možnosti navajajo tudi FC Barcelono. Portugalčev agent naj bi se že sestal s predsednikom Barcelone Joanom Laporto, s katerim sta se pogovarjala o štirih igralcih: Rubenu Nevesu, Rafu Leaou, Bernardu Silvi in Cristianu Ronaldu, za zadnjega so se Katalonci menda najbolj zagreli.

🚨 Cristiano Ronaldo's agent Jorge Mendes 'in discussions' with Barcelona over shock transfer. pic.twitter.com/9KcByq2QYN — SPORTbible (@sportbible) July 5, 2022

Pri Barceloni je jasno, da si v tem prestopnem roku želijo pripeljati napadalca, ker pa je položaj s prestopom Lewandovskega v katalonsko prestolnico še vedno negotov, so v klubu že začeli iskati alternative. Laporta prihodu Ronalda ne nasprotuje, to naj bi bila tudi osrednja tema njunega pogovora.