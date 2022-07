Wayne Rooney ima novo službo

Kot poročajo mediji v ZDA in Angliji, bo 36-letni Wayne Rooney nasledil začasnega trenerja Chada Ashtona, ki je šele aprila zamenjal Hernana Losado. Ameriška tiskovna agencija AP je danes zapisala, da je treba razjasniti le še vprašanja glede vizumov. Nekdanji angleški reprezentant in dolgoletni nogometaš Manchester Uniteda je bil v svoji domovini pred tem 17 mesecev glavni trener drugoligaša Derby Countyja. Konec junija je dolgoletni igralec Manchester Uniteda zaprosil Derby za prekinitev pogodbe.

Wayne Rooney has agreed terms to be the next manager of D.C. United, and will join up with the club once the final details are worked out, and he acquires the necessary work visa, a source has confirmed to @JeffreyCarlisle. pic.twitter.com/yefrodk6GS