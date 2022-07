Kakšna evforija v Torinu: Pogba na zdravniškem pregledu #video

Francoski napadalec Paul Pogba se po ne najbolj posrečeni šestletni avanturi v dresu Manchestra Uniteda vrača k Juventusu, kjer je blestel med letoma 2012 in 2016. V Torino je priletel v petek zvečer, v soboto ga je čakal zdravniški pregled. In že ob osmih zjutraj je bilo več sto, morda celo več tisoč navijačev pred klubskimi prostori, kjer so želeli pozdraviti igralca.

Ko je ob pol desetih dopoldne prispel in izstopil iz avtomobila, je sledila prava eksplozija navdušenja med navijači. Ko je začel deliti še avtograme, so se iz množice slišali glasni kriki.

📍 Checking in for a morning medical 🏥👋 pic.twitter.com/kisa5LiZsH — JuventusFC (@juventusfcen) July 9, 2022

#Juventus: #Pogba è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Pogba has arrived at J Medical to undergo his medical tests ahead of his move to Juventus 🇫🇷⚪️⚫️ @Goalitalia @Goal pic.twitter.com/qUc27NHmoI — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 9, 2022

Medtem je Juventus že objavil fotografije z zdravniškega pregleda in preizkusa fizičnih zmožnosti 29-letnega nogometaša. Stara dama se je sicer okrepila s še enim izkušenim igralcem. To je Angel di Maria.

Pogbaju ni uspelo, da bi Manchestru pomagal med najuspešnejše klube v Evropi, zdaj ga podobno zahtevna naloga čaka z Juventusom. Leto po njegovem odhodu so sicer še dosegli finale lige prvakov, zadnje štiri sezone pa niso nikoli prišli dlje od četrtfinala. Italijanski naslov so nazadnje osvojili leta 2020. Francoz je sicer odločen, da dokaže vodilnim možem Uniteda, da je še vedno vrhunski in lahko igra pomembno vlogo v evropskem nogometu, kar mu v rdečem dresu zadnja leta ni uspevalo.