Že tretji Slovenec v Tirolu, razpleta se saga Raphinha

Mladi slovenski nogometni reprezentant Nik Prelec, ki je v prejšnji sezoni kot posojen igral za ljubljansko Olimpijo, bo kariero nadaljeval v Innsbrucku pri prvoligašu Tirolu, so potrdili v avstrijskem klubu. Člana slednjega sta tudi Žan Rogelj in Sandi Ogrinec.

Enaindvajsetletni Prelec, ki je bil doslej član Sampdorie iz Genove, je s Tirolom podpisal dolgoročno pogodbo. "Nik je točno takšen strelec, kot smo ga iskali. Ima odlično levo nogo, globino in je izjemno hiter. Verjamem, da je lahko naslednja zgodba o uspehu. Prepričan sem v Nikov potencial," je za spletno stran kluba povedal trener Thomas Silberberger.

Handanović podaljšal z Interjem

Handanović se bo boril za mesto prvega vratarja. Predvsem pa pričakujejo, da bo mentor Onani. Foto: Reuters Inter iz Milana je pričakovano podaljšal pogodbo s Samirjem Handanovićem. Kot so zapisali na spletni strani kluba, bo 37-letni Handanović v modro-črnem dresu vsaj še do 30. junija 2023. Handanović je pri Interju, kjer je tudi kapetan, že deset let, pred tem je branil tudi za Domžale, Zagorje, Udinese, Treviso, Lazio in Rimini. Izkušeni Slovenec je z Interjem, ki je pred kratkim v klub iz Ajaxa pripeljal še enega čuvaja mreže Andreja Onano, osvojil prvenstvo (2020/21), pokal (2021/22) in superpokal (2022),

Tudi Barcelona za Raphinho ponudila 70 milijonov

Raphinha Foto: Reuters Brazilski krilni nogometaš Raphinha, ki je zadnji dve leti odlično igral za Leeds United, je najbolj vroče ime na tržnici zadnjih nekaj dni. Ponudbo Chelseaja je zdaj izenačila tudi Barcelona. To je 70 milijonov evrov odškodnine. Raphinha želi v katalonsko prestolnico, a mu zmanjkuje potrpljenja. Barceloni naj bi dal čas samo še do konca tega tedna, da se z Leedsom dogovori za posel. Številni se sprašujejo, kje bo Barcelona sploh našla 70 milijonov, saj ima trenutno kar 600-milijonski dolg.

Leeds odhaja na priprave v Avstralijo in klub je potrdil, da Raphinha ne potuje zraven. Treniral bo v Angliji. Dokaz več, da bo do prestopa Brazilca očitno res prišlo.