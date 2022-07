Konec sage: Barcelona in Leeds sta se dogovorila

"Barcelona in Leeds United Football Club sta dosegla načelni dogovor o prestopu Raphaela Diasa Bellolija - Raphinhe," so zapisali na uradni strani katalonskega kluba in dodali, da mora 25-letnik najprej opraviti zdravniški pregled. Saga okoli prestopa Brazilca je tako skoraj pri koncu.

Agreement in principle with @LUFC for the transfer of Raphinha — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 13, 2022

Že lep čas je bilo jasno, da si Raphinha želi zaigrati v večjem klubu in da se mu bo želja uresničila. Ob Barceloni naj bi bil resno v igri še Chelsea, a če bo uspešno prestal zdravniške preglede, ga bomo v prihodnjih letih spremljali v dresu Kataloncev. Po pisanju Marce ga bo nosil vsaj do junija leta 2027.

Barcelona naj bi Leedsu za krilnega napadalca poslala dobrih 55 milijonov evrov vredno ponudbo, ki bi z vsemi dodatki lahko zrasla do okoli 70 milijonov evrov.