Iz tabora Olimpije: Resnica je pogosto drugačna

Nogometaše Olimpije danes čaka prva tekma drugega kroga kvalifikacij v konferenčni ligi, kljub temu pa so se pri ljubljanskem klubu odzvali še na zadnje dogajanje, ki se je Olimpiji pripetilo po zadnji evropski tekmi v Luksemburgu, po kateri so po zmešnjavi s prevozom na koncu z avtobusom pripotovali v Slovenijo, nato pa so si zaradi tega želeli tudi prestavitve tekme z Muro, do katere kasneje ni prišlo.

Čeprav nogometaše Olimpije danes čaka nova evropska preizkušnja, pa so se danes odzvali na dogajanje, ki je klubu nekoliko otežilo delo in povratek v Slovenijo pretekli teden, ko so Ljubljančani v Luksemburgu prišli do napredovanja v drugi krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Zatem so v javnosti zaokrožile govorice, da so nogometaši Olimpije namreč zaradi podaljškov v Luksemburgu zamudili letalo, zato so se morali v Ljubljano vrniti z avtobusom. V sredo so se pri ljubljanskem klubu na to odzvali s sporočilom za javnost.

"Glede našega potovanja v Luksemburg je treba poudariti, da je bilo potovanje rezervirano prek znane slovenske turistične agencije. Seveda je bilo upoštevano, da bo tekma morda podaljšana in morda tudi kazenski streli. Vse to je bilo znano in sporočeno. Pripravljen je bil avtobus do letališča in taksiji za igralce, ki so morali na dopinško kontrolo. Ko je bilo jasno, da letalo ne bo moglo vzleteti, se je ekipa vrnila v hotel s petimi zvezdicami. Naslednji dan je bilo predvideno kratko usposabljanje, nato pa je sledil povratni let. Vendar je bilo čartersko letalo že v uporabi drugje," so med drugim zapisali pri Olimpijo, kjer so odgovornost za manjkajoči povratni let pripisali organizatorju potovanja in osebju, ki je za to odgovorno v klubu.

Ob tem pa so se dotaknili tudi prošnje, ki so jo naslovili na vodstvo prve lige z namenom prestavitve nedeljske tekme z Muro, ki so jo sicer Ljubljančani na koncu dobili z 2:0. "Mura in Olimpija igrata v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Morda bi bilo v interesu obeh klubov, da se osredotočita na evropske igre. Vsekakor je bila faza regeneracije za naše igralce zelo kratka. Ko se je pojavila težava s povratnim letom, so poskušali tekmo prestaviti, da bi se lahko odvila športno pravična tekma in da bi si jo navijači lahko ogledali v živo. Zaradi težav in pozne vrnitve je bila na NZS vložena prošnja za preložitev tekme. Zahteva je bila zavrnjena. Zmaji so vedeli, da je vodstvo naredilo vse, da bi preložili tekmo. Bori se in zmagaj – to je bilo v mislih in srcih zmajev in zmagali so," so še zapisali pri Olimpiji, ki jo danes čaka gostovanje v Romuniji pri ekipi Sepsi Sf. Gheorghe.

