Neverjetno, kaj je zapravila Mura v Celju! Koper jo je zagodel Mariboru.

Nogometaši Olimpije so v mestnem obračunu ugnali Bravo (1:0) in se vrnili na prvo mesto, Koprčani so v "superpokalnem" derbiju kroga premagali Maribor (2:1), Celje in Mura pa sta v razburljivem srečanju, v katerem so gostje vodili že s 3:0, remizirala s 3:3. Radomlje so v gosteh ugnale Gorico (1:0), Domžale in Tabor sta se razšla brez zmagovalca (1:1).

1. SNL, 3. krog: Petek, 29. julij:

Gorica : Radomlje 0:1 (0:1)

Hadžić 25. Sobota, 30. julij:

Domžale : Tabor 1:1 (1:0)

Vuk 14.; Tolić 90.+5 Nedelja, 31. julij:

Olimpija : Bravo 1:0 (0:0)

Ratnik 78.



Koper : Maribor 2:1 (1:1)

Kotnik 31., Osuji 53.; Baturina 34.

Parris (Koper) je zapravil 11-m v 58. minuti.



Celje : Mura 3:3 (0:2)

Vuklišević 59., Mayeuski 89., Božić 90.+3/11-m; Klepač 35., Maruško 45., Daku 55.

Zmaji nadaljujejo stoodstotni izkupiček

Olimpija je odpravila Bravo, večino priložnosti pa si priigrala šele v zadnji četrtini srečanja. Foto: Vid Ponikvar Ranjena Olimpija je le tri dni po bolečem izpadu iz Evrope v ljubljanskem mestnem obračunu premagala Bravo (1:0), nadaljevala stoodstotni izkupiček v tej sezoni in se vrnila na vodilni položaj. Čeprav v zmajevem gnezdu v zadnjih tednih ni manjkalo stresnih trenutkov in odmevnih menjav, mladi španski trener Albert Riera za zdaj spretno krmari med izzivi. Vsaj kar se slovenske lige tiče. Nanizal je še tretjo zaporedno zmago brez prejetega zadetka. Po Muri in Taboru je prekrižal načrte še Šiškarjem.

Mestni spopad je v prvem polčasu ponudil uspavanko, edini strel v okvir vrat so usmerili gostje iz Spodnje Šiške, bolj kot se je srečanje bližalo koncu, pa so postalo nevarnejši gostitelji. V 73. minuti je mrežo nekdanjega kluba zatresel Mustafa Nukić, a se ni dolgo veselil, saj je bil njegov zadetek zaradi nedovoljenega položaja po asistenci VAR upravičeno razveljavljen. Le pet minut pozneje je bil pred vrati Matije Orbanića najbolj zbran Marcel Ratnik. Mladi branilec zmajev je po tem, ko se je žoga odbila od prečka v njegovo smer, spretno potisnil žogo v mrežo in se razveselil strelskega prvenca za Olimpijo. Zmaji so zadržali tesno prednost do konca in se vrnili na prvo mesto. V prihodnjem krogu jih čaka večni derbi z Mariborom v Ljudskem vrtu.

Tabor spravil v slabo voljo Domžale

Zadnjeuvrščeni Tabor je pod vodstvom Dušana Kosića v Domžalah osvojil prvo točko v tej sezoni. Foto: Vid Ponikvar/Sportida V Športnem parku v Domžalah je v soboto potekal derbi začelja. Domžale in Tabor sta se potegovala za prvo zmago v tej sezoni, na koncu pa ostala brez nje. Čustveni obračun, pred katerim so se nogometaši z minuto molka poslovili od legendarnega nogometaša in trenerja Domžal Filipa Filipovskega (1948 – 2022), se je razpletel brez zmagovalca.

Sprva je bolje kazalo rumeni družini. Najboljši strelec Domžal v zgodovini 1. SNL, izkušeni napadalec Slobodan Vuk, je v 14. minuti povedel gostitelje v vodstvo. To je bil že njegov 58. zadetek v prvi ligi. Domžalčani bi lahko v nadaljevanju povišali prednost, a je reprezentant Dominikanske republike Christian Schoissengeyr dvakrat zatresel vratnico.

Sežančani so v drugem polčasu pokazali bistveno več v napadu, skušali izenačiti rezultat, v izdihljajih srečanja, igrala se je že peta minuta sodnikovega podaljška, pa je po mojstrskemu diagolnemu strelu z okrog 13 metrov izenačil Hrvat Tom Alen Tolić. Domači strateg Simon Rožman je tako še tretjič zapored ostal brez zmage, zadnjeuvrščeni Tabor pa se je pod vodstvom Dušana Kosića veselil dragocene točke, ki mu pomeni ogromno pred nadaljevanjem sezone.

Radomlje po zmagi v Novi Gorici spet prve

Izbranci Nermina Bašića so v uvodnih treh krogih osvojili kar 7 točk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Tretje dejanje napornega prvoligaškega maratona, kjer bo prvak znan šele čez slabo leto, se je začelo v petek v Novi Gorici. Pomerila sta se tekmeca, ki ju druži spoznanje, da sta drug za drugim osvojila drugoligaški naslov. Radomljani v sezoni 2020/21, Novogoričani sezono za tem. Če bo šlo vrtnicam v tej sezoni tako dobro, kot je šlo "mlinarjem", bodo lahko navijači štirikratnih slovenskih prvakov zelo zadovoljni. Prvi cilj povratnika v prvoligaško druščino je obstanek v elitni druščini.

A v petek so se zmage veselili gostje, tri točke je Radomljam pristreljal 23-letni bosanski napadalec Nedim Hadžić v 25. minuti tekme. Radomljani so se v prejšnji sezoni podpisali pod zgodovinski uspeh in prvič obstali v 1. SNL, v tej sezoni, ko še naprej poteka sodelovanje s splitskim Hajdukom, želijo storiti še korak več. Zdaj s sedmimi točkami celo vodijo v ligi.

Lestvica: 1. Olimpija 3 tekme - 9 točk

2. Radomlje 3 - 7

3. Koper 3 - 6

4. Mura 3 - 4

5. Celje 3 - 3

6. Gorica 3 - 3

7. Bravo 3 - 3

8. Maribor 3 - 3

9. Domžale 3 - 2

10. Tabor 3 - 1