Razočaranega Rožmana zmotil otročji odziv

Odkar se je na trenerski stolček NK Domžale vrnil Simon Rožman, položaj športnega direktorja pa opravlja donedavni kapetan rumene družine Senijad Ibričić, Domžalčani še niso zmagali. Na treh tekmah so osvojili le dve točki, tako da so zasidrani pri dnu lestvice. Lahko pa bi bilo bistveno drugače, če bi zadržali prednost, ki so si jo priigrali proti Muri (3:1) in Taboru (1:0). A je niso …

Domžalčani so v sezono vstopili z remijem brez zadetkov proti Celju, nato pa bili na Fazaneriji na pragu odmevnega uspeha. Proti Muri so vodili že s 3:1, Simonu Rožmanu in varovancem se je nasmihala še kako pomembna zmaga, ki bi ekipi utrdila samozavest, a je sledil preobrat črno-belih. Prekmurci so na koncu zmagali s 4:3, Domžale pa so morale iskati pot do prve zmage v tej sezoni proti Taboru. V sobotnem derbiju začelja jim je kazalo dobro.

Proti zadnjeuvrščenemu tekmecu so hitro povedli (1:0), nato dvakrat zatresli okvir vrat, v izdihljajih sodnikovega podaljška pa je sledil šok. Sežančani so praktično v zadnjih sekundah izenačili na 1:1 in Domžalam, ki so v čast preminuli klubski legendi Filipu Filipovskemu nosili žalne trakove, prekrižali načrte.

Trener Rožman je doživel še eno razočaranje, odkar se je vrnil na stolček v Domžalah. ''V prvem polčasu smo bili zelo dobri. Žal mi je, ker nismo prišli do dvojne prednosti, dvakrat smo namreč zadeli vratnico, potem pa nerazumljiv padec. V zadnjih minutah si nismo uspeli podati žoge, povlekli smo se nazaj, Tabor pa je pritisnil. Zelo mi je žal, da nismo slavili. Vse smo imeli v svojih rokah, odziv na samem koncu pa ponovno otročji,'' ga je zmotila predstava varovancev v zadnjih minutah, ko so se preveč povlekli pred svoj kazenski prostor, Sežančani pa prek spretnega Toma Alena Tolića z mojstrskim zadetkom izenačili.

Domžalčani presenetili sami sebe

Najboljši klubski strelec v 1. SNL Slobodan Vuk je dosegel že 58. gol v prvi ligi. Foto: Žiga Zupan/ Sportida Če je bil strateg Domžal še lahko zadovoljen s predstavo v prvem polčasu, pa je v nadaljevanju Tabor pokazal več ambicij v napadu in uprizoril številne nevarne akcije pred vrati Ajdina Mulalića.

''Tabor nas ni presenetil. Presenetili smo sami sebe. Vsaka žoga je v zaključni fazi dvoboja končala v njihovih nogah, zato so seveda lažje prišli v nevarne situacije. Veliko so poskušali tudi že pred zadetkom. Sami smo si zakuhali tekmo, a ne preostane nam drugega, kot da garamo dalje in bomo v prihodnje boljši,'' je Rožman poudaril, kako so si Domžalčani sami krivi za nastalo situacijo na dvoboj, na katerem je ponovno prišlo do izraza nesojeno nogometno pravilo ''kdor ne da, ta prejme''.

Neposreden razlog za še drugo zaporedno nesrečno končnico domžalskega kluba mu je neznan, ve pa, kje tičijo težave. ''Analiza bo pokazala razloge za neuspeh, dejstvo pa je, da moramo prikazati kvalitetnejšo predstavo, ki bo na koncu nagrajena s tremi točkami,'' je še poudaril Rožman, ki bo imel novo priložnost za prvo zmago v tej sezoni prihodnji konec tedna v Spodnji Šiški, ko bodo Domžalčani gostovali pri Bravu.