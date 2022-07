Domžale zavite v črno, poslovil se je Filip Filipovski

Nekdanjemu pomočniku trenerja in izvrstnemu trenerju vratarjev se bo NK Domžale poklonl z minuto molka pred začetkom današnje tekme 3. kroga 1. SNL proti sežanskemu Taboru. Igralci si bodo v spomin na legendarnega Fičota, člana Domžal skoraj dve desetletji, in očeta košarkarskega trenerja Saša Filipovskega, nadeli črne trakove.

Sporočamo žalostno vest. V 75. letu starosti nas je zapustil Filip Filipovski, ki je v strokovnem vodstvu rumene družine sodeloval pri petih od šestih osvojenih lovorik.



Družini, sorodnikom in prijateljem izrekamo iskreno sožalje: https://t.co/BBZE2TvmV8



Fičo, počivaj v miru. pic.twitter.com/y1IUeCUqQ1 — NK Domžale (@NKDomzale) July 30, 2022

Darko Birjukov: "Imel je rad ljudi, imel je rad Domžale in imel je rad nogomet. Skupaj smo doživeli veliko lepega, odlično sodelovali, se veselili pomembnih zmag in lovorik, ter kar je najpomembneje, postali zelo dobri prijatelji tudi izven nogometnih zelenic. Fičo, velika hvala za vse! Pogrešali te bomo."

Foto: Vid Ponikvar

Slaviša Stojanović: "Težek trenutek. Ni pravih besed, s katerimi bi lahko opisal žalost na eni strani in hvaležnost na drugi. Fičo je iz mene naredil boljšega trenerja, boljšega človeka. Vplival je na razvoj ne samo vratarjev in igralcev, temveč tudi na razvoj celotnega kluba. Brez njega ne bi bil to, kar sem in NK Domžale to, kar so. Bil je moj mentor, prijatelj, sodelavec, učitelj. Dragi moj Fičo, dragi moj učitelju, hvala ti za sve. Znam, da češ uvek biti tu negde."

"Družini, vsem sorodnikom in prijateljem izrekamo iskreno sožalje. Fičo, počivaj v miru," so še zapisali pri Domžalah.