Zgodovinski dan za Grosuplje

Danes se z dvobojem med Beltinci in Rudarjem začenja slovenski drugoligaški nogometni ples. V boj za prvo mesto, ki prinaša neposredno napredovanje v elitno prvo ligo, tega je v zadnji sezoni osvojila Gorica, se podaja 16 ekip. Kar deset jih je že nastopalo med elito, iz tretje lige pa sta se pridružila Bistrica in Grosuplje, ki bo danes izkusilo ognjeni krst med drugoligaši. Na seznamu trenerjev klubov 2. SNL ne manjka znanih imen.

Druga liga ne ponuja priložnost le tujcem, ampak tudi mlajšim slovenskim igralcem, pa tudi tistim, ki so izpadli iz boja za udarne zasedbe prvoligaških klubov, da se dokažejo in nabirajo dragocene izkušnje v članskem nogometu. Pri tem jim pomagajo tudi prvoligaši, saj vsako sezono posojajo in s tem krepijo igralski kader drugoligaških zasedb, pred katerim je visok cilj. Želijo osvojiti prvo mesto, ki zagotavlja neposredno napredovanje v 1. SNL, ali pa si kot drugouvrščeni klub zagotoviti sodelovanje v dodatnih kvalifikacijah.

Safet Hadžić bo s Kranjčani vstopil v novo sezono na gostovanju pri Biljah. Foto: Grega Valančič/Sportida

V njih je letos pogorel drugoligaški podprvak Triglav. Gorenjce je nadigral Tabor, tako da bo ambiciozen načrt, ki vključuje vrnitev gorenjskih orlov v prvo ligo, poskušal uresničiti Safet Hadžić. V sezono se podaja brez najboljšega strelca Tina Matića, ki se je pridružil Celju. Ljubljančan, ki ne skriva simpatij do ljubljanske Olimpije, ni edini nekdanji strateg zmajev v 2. SNL. Aluminij, ki se je poslovil od prve lige, še vedno vodi Robert Pevnik, Ilirijo pa Goran Stanković, ki je lani popeljal OIimpijo do pokalne lovorike, pred prihodom v 1. SNL pa je blestel v Grosupljem.

Mesto, od koder prihaja predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, bo danes priča zgodovinski tekmi. Klub Brinje Grosuplje, ki ga že dalj časa odlikuje zgledno delo z mlajšimi selekcijami, bo odigral prvo drugoligaško tekmo v zgodovini. Na Portovalu se bo spopadel s Krko, ki letos praznuje 100-letnico kluba. To bo druga tekma dneva, v uvodnem dejanju drugoligaške sezone 2021/22 se bodo na drugem koncu Slovenije spopadli Beltinci in Rudar.

Grosuplje bo krstno drugoligaško nogometno tekmo odigralo v Novem mestu. Foto: Vid Ponikvar

V soboto se bo predstavil še drugi novinec v drugi ligi. Bistrica, ki je v zadnji sezoni zmagala v 3. SNL zahod, bo zaigrala v drugi ligi prvič po treh desetletjih. Gostovala bo na Primorskem.