Potrti Muri se kaj takšnega ni zgodilo še nikoli!

Na zadnjih tekmah Mure je bilo tako razburljivo, da ogledi srečanj niso najbolj primerni za srčne bolnike. Črno-beli, ki so lani proslavljali zgodovinska uspeha, saj so najprej postali državni prvaki, nato pa zaigrali še v skupinskem delu konferenčne lige, so v zadnjem tednu odigrali tri zelo dramatične tekme. Najprej so na Fazaneriji spravili v slabo voljo Domžalčane, zaostanek z 1:3 pretopili v atraktiven preobrat in sladko zmago s 4:3, nato pa je bilo konec veselja. Sledila sta velika udarca za Prekmurce.

Mura je ostala prejšnji četrtek praznih rok v Evropi in doma izpadla proti predstavniku Irske. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Najprej so po loteriji kazenskih strelov nepričakovano izpadli iz Evrope proti irskemu predstavniku St. Patrick's Athleticu. Slovo od Evrope je bolelo še toliko bolj, ker so med tekmo zapravili ogromno zrelih priložnosti. Sledila je prvenstvena tekma v knežjem mestu, kjer se je Muri nasmihala odmevna zmaga. Navkljub visokemu vodstvu, v 55. minuti so izbranci Damirja Čontale po zadetku najboljšega strelca 1. SNL Mirlinda Dakuja (tri zadetke je dosegel tudi nogometaš Kopra Andrej Kotnik) povedli kar s 3:0, osvojili le točko.

Pylypchuk: Začeli smo igrati nogomet, ki si ga želimo v tej sezoni

Ivan Božić je v sodnikovem podaljšku z bele točke izenačil na 3:3. Pred njim sta bila v drugem polčasu za Celjane uspešna še Damjan Vuklišević (59.) in Ivan Mayeuski (90.). Foto: Vid Ponikvar Celjani, ki so v sezono 2022/23 vstopili z visokimi pričakovanji, se niso predali. Pritiskali so na vrata Matka Obradovića, na koncu v izjemni končnici, dva zadetka so dosegli prav v zadnjih minutah srečanja, preobrnili rezultat na 3:3. "Videti je bilo, da so imeli igralci nekaj treme, saj je šlo za prvo domačo tekmo v novi sezoni. V prvem polčasu smo imeli pri začetnem izidu dve zelo lepi priložnosti, ki bi jih morali izkoristiti. Nato pa smo v nadaljevanju zaradi lastnih napak prejeli tri zadetke, ki so bili povsem odvečni. Vendar smo po vseh prejetih zadetkih zaigrali bolje. Začeli smo igrati nogomet, ki si ga želimo v tej sezoni. Vse to bomo v nadaljevanju podrobno pregledali in analizirali," je po razburljivem srečanju in že tretjem zaporednem remiju v 1. SNL (po Domžalah in Radomljah so Celjani remizirali še z Muro) dejal trener Celja Roman Pylypchuk.

Ukrajinec je izpostavil veliko število zapravljenih priložnosti, podobnega mnenja je bil že na gostovanju pri Radomljah, ko so Celjani vodili z 1:0 vse do zadnje minute, nato pa ostali brez zmage. Proti Muri se je Celjanom godilo obratno, tokrat so oni v izdihljajih srečanja ulovili točko, strateg Celja pa je bil lahko zadovoljen z nepopustljivostjo in predanostjo varovancev. "Zavedamo se, da imamo v ekipi zelo kvalitetne igralce, ki so se kljub večjemu zaostanku sposobni vrniti v igro in to smo tudi dokazali," je Pylypchuk prepričan, da bi se lahko s kadrom, na katerega računa, vključil v boj za najvišja mesta.

Čontala: Lahkomiselno izgubili točki

Damir Čontala je prvič v karieri izpustil na srečanju prednost treh zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida Mura je prvič v klubski zgodovini, odkar nastopa v elitnem slovenskem klubskem razredu, po vodstvu s tremi zadetki ostala brez zmage. "Remi v Celju boli kot poraz," so zapisali pri soboškem prvoligašu ter izpostavili, kako so imeli zmago že v rokah, a jo nato nepremišljeno izpustili iz nog.

"Težko je dati komentar po takšni tekmi. Zdelo se je, da imamo popolno kontrolo. Vodili smo s 3:0, izkoriščali priložnosti in bili stabilni v obrambi, čeprav je res, da si je Celje tudi že prej pripravilo kakšno priložnost," je po napetem dvoboju, na katerem je Mura zapravila prednost treh zadetkov, dejal trener Damir Čontala. Dodal je, kako so njegovi izbranci v zadnjih 30 minutah vidno padli v igri, najbolj pa mu je žal zapravljenih priložnosti pri vodstvu Mure s 3:1 in 3:2.

"Tekaško nismo več mogli zadrževati žoge tako, kot bi si želeli. Nismo več mogli biti tako agresivni, na koncu smo bili površni in lahkomiselno izgubili točki," ni skoparil s kritiko mladi strateg črno-belih. Ker je Mura izpadla iz Evrope, si bo lahko med tednom psihološko odpočila od napornih in še kako razburljivih tekem v zadnjem obdobju, ki so pustile posledice. Muro čaka v nedeljo gostovanje v Domžalah, na drugi strani bodo stali Radomljani.

Celjane čaka v petek gostovanje v Sežani, Muro pa dva dni pozneje tekma proti Radomljam. Foto: Vid Ponikvar

V uvodnih treh krogih 1. SNL so brez poraza le še tri ekipe. Vodilna Olimpija (9 točk), najbližji zasledovalec Radomlje (7 točk) in petouvrščeni Celjani (3 točke), ki so nanizali tri neodločene rezultate. Priložnost za prvo zmago bodo lovili v petek, ko bodo gostovali na Krasu pri zadnjeuvrščenem Taboru iz Sežane.