Izjemna Olimpija pahnila Maribor na zadnje mesto

Nogometaši vodilne Olimpije so v prvem večnem derbiju v sezoni 2022/23 v Ljudskem vrtu spravili v slabo voljo Mariborčane. Državne prvake so premagali z 2:0 in nadaljevali niz neporaženosti brez prejetega zadetka, vijolice pa so izgubile že četrtič zapored in padle na zadnje mesto. Drugouvrščene Radomlje, ki niso izgubile že štiri mesece, so remizirale z Muro (1:1), Domžale so ugnale Bravo (1:0), Tabor pa je prizadejal boleč poraz Celjanom. V ponedeljek za točke še Gorica in Koper.

Maribor : Olimpija 0:2 (0:1)

Poročilo s tekme v Mariboru:

Konec dvoboja v Ljudskem vrtu. Olimpija je ugnala branilce naslova z 2:0 in nadaljevala sanjski niz pod taktirko Alberta Riere, saj je zmagala še četrtič zapored, znova pa ni prejela zadetka. Vijolice so na drugi strani v vseh tekmovanjih izkusile grenkobo četrtega zaporednega poraza, kar je vse prej kot prijetna popotnica za četrtkovo tekmo v Helsinkih, kjer čaka Maribor dvoboj na umetni travnati podlagi. V polno sta zadela Svit Sešlar in Timi Max Elšnik, obe podaji je prispeval Mario Kvesić, razmerje v strelih na gol je znašalo 9:8 v korist zmajev (4:3 v strelih v okvir vrat), na vratih vodilnega ljubljanskega kluba pa je blestel Matevž Vidovšek. 82. minuta: nove preglavice za strokovno vodstvo Maribora, saj je moral zaradi poškodbe gležnja predčasno z igrišča obrambni steber Max Watson. Slovenske prvake čaka že v četrtek zelo pomembno srečanje v Helsinkih. Goooooooool! 0:2! 79. minuta. Olimpija je podvojila prednost, Mariboru se obeta boleč poraz in nadaljevanje črnega niza. Po izjemnem predložku Maria Kvesića, ki je še drugič na današnji tekmi prispeval podajo, je mariborsko mrežo po natančnem strelu z glavo zatresel Timi Max Elšnik. Kapetan zmajev se je razveselil prvega zadetka v tej sezoni, navijači zeleno-belih, ki so prišli v Ljudski vrt v velikem številu, so v sedmih nebesih. Mariborčane lahko reši poraza le še izjemen preobrat. 65. minuta: ekipo je prvič na večnem derbiju osvežil tudi gostujoči strateg Albert Riera. Namesto Marina Pilja je v igro vstopil Samuel Pedro. 61. minuta: trener Maribora Radovan Karanović je opravil uvodni menjavi. Namesto Žana Vipotnika vstopa Rok Kronaveter, namesto Aljaža Antolina pa bo dvoboj nadaljeval Marko Božić. Konec prvega polčasa. Maribor je imel več priložnosti (razmerje v strelih na gol 7:5), a je na vratih Olimpije blestel v tej sezoni še nepremagan Matevž Vidovšek. Ljubljančanom je vodstvo po prvem delu zagotovil zadetek Svita Sešlarja. Konec prvega polčasa. Vodstvo za Zmaje po prvih 45. minutah. #verjamemvzmaje

NK Maribor 0-1 NK Olimpija Gooooooool! 0:1! 36. minuta: Zatresla se je mreža Maribora! Po kotu Olimpije, podajo je prispeval Mario Kvesić, se je s spretnim in natančnim strelom z glavo izkazal Svit Sešlar. Mladenič, kateremu v vrstah zeleno-belih napovedujejo lepo prihodnost, je streljal v bližnji kot vrat in premagal Menna Bergsna. Sin nekdanjega reprezentanta Simona Sešlarja, svojčas tudi nogometaša Maribora, je dosegel prvi gol v tej sezoni. Zmaji nadaljujejo izjemen niz. 30. minuta: na začetku dvoboja so bili nevarnejši Ljubljančani, nato pa se je dogajanje preselilo bližje vratom Olimpije. Po uvodni tretjini tekme je razmerje strelov na gol 4:2 v korist Maribora, od tega 2:1 v strelih, ki so šli v okvir vrat. 22. minuta: zdaj so zapretili Mariborčani. In to kako! Po levi strani je prodrl Ivan Brnić in nato idealno zaposlil Žana Vipotnika. Poslal mu je podajo pred vrata. Mlademu napadalcu Maribora se je ponudila izjemna priložnost, a se je izkazal vratar Olimpije Matevž Vidovšek. Korošec v tej sezoni še ni prejel zadetka v 1. SNL, ubranil je tudi zelo nevaren strel Vipotnika, le dve minuti pozneje pa požrtvovalno s pravočasnim odtekanjem še enkrat rešil svojo obrambo, ko je bil hitrejši od Roka Baturine. V Mariboru ostaja 0:0. Foto: Grega Valančič/Sportida 20. minuta: po predložku Maria Kvesića s kota je mariborska obramba pozabila na Mustafo Nukića. Ljubljenec navijačev Olimpije je bil najvišji v skoku pred vrati Maribora, a ga je pustila na cedilu natančnost, saj je poslal žogo mimo vrat. 2. minuta: gostje iz Ljubljane so krenili odločno, kmalu po začetku dvoboja je Mustafa Nukić, ki še čaka na prvi zadetek v tej sezoni, z leve strani usmeril strel proti vratom Maribora, a se je izkazal Menno Bergsen. Derbi med Mariborom in Olimpijo se je začel ob 20.15. Glavni sodnik je David Šmajc. Trener Maribora Radovan Karanović zaradi zdravstvenih težav poleg Martina Milca, Aleksa Pihlerja in Ažbeta Juga ne more računati tudi na pomoč Svena Karića Šoštariča, ki še čuti bolečine po padcu med zadnjim treningom. Vijolice bodo dvoboj z Olimpijo začele z enajsterico: Vijol'čnih 11 za derbi:



Ljudski vrt, ob 20.15.



Klop: Zalokar, Uskoković, Koderman, Guerrico, Šturm, Božić, Laušić, Kronaveter, Sirk.



Ljudski vrt, ob 20.15.

Klop: Zalokar, Uskoković, Koderman, Guerrico, Šturm, Božić, Laušić, Kronaveter, Sirk.

Manjkajo poškodovani Milec, Pihler, Jug in Šoštarič Karič.#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #derbi Trener Olimpije Albert Riera, ki ga čaka prvi slovenski večni derbi, se je odločil za naslednjo začetno enajsterico: Začetnih enajst za derbi, za zmago! #verjamemvzmaje V Ljudskem vrtu so se pred večnim derbijem odprla vrata ob 18.45.

1. SNL, 4. krog: Petek, 5. avgust:

Tabor : Celje 1:0 (0:0)

Stanković 84.; R.K.: Ovsenek 54./Tabor Sobota, 6. avgust:

Bravo : Domžale 0:1 (0:1)

Durdov 11. Nedelja, 7. avgust:

Radomlje : Mura 1:1 (1:0)

Hadžić 20.; Klepač 71.



Maribor : Olimpija 0:2 (0:1)

Sešlar 36., Elšnik 79. Ponedeljek, 8. avgust:

20.15 Gorica - Koper

Radomljani neporaženi še 11. zapored

Mihael Klepač je v Domžalah poskrbel za izenačenje in dvignil na noge številne navijače Mure, ki so pripotovali v Športni park. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Uvodno nedeljsko dejanje 4. kroga prve nogometne lige je potekalo v Domžalah, kjer sta se Radomlje in Mura razšla brez zmagovalca (1:1). Gostitelje, ki so pod vodstvom trenerja Nermina Bašića nazadnje izgubili pred štirimi meseci, nato pa nanizali kar 11 tekem brez poraza, kar je klubski rekord, je v vodstvo v 20. minuti povedel Nedim Hadžić. Napadalec iz BiH je dosegel drugi zadetek v tej sezoni.

Na začetku drugega polčasa je prvi strelec 1. SNL Mirlind Daku zapravil izjemno priložnost za izenačenje, bolj pa je bil natančen njegov soigralec Mihael Klepač, ki je v 71. minuti z natančnim strelom z okrog 18 metrov zadel v polno in poskrbel, da so se Prekmurci vendarle izognili porazu. Slavonec je dosegel drugi zadetek v tej sezoni.

Prvenec Dalmatinca v 1. SNL za sladko zmago gostov

Edina sobotna tekma 4. kroga je razveselila goste iz mesta ob Kamniški Bistrici. Domžalčani so v Spodnji Šiški premagali Bravo (1:0) in tako pod vodstvom Simona Rožmana dočakali prvo zmago v tej sezoni. Z njo so se iz zadnjega povzpeli na četrto mesto, mladi ljubljanski klub pa je po domačem porazu padel na dno razpredelnice.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Vid Ponikvar:

1 / 27 2 / 27 3 / 27 4 / 27 5 / 27 6 / 27 7 / 27 8 / 27 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 16 / 27 17 / 27 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 24 / 27 25 / 27 26 / 27 27 / 27

Dvoboj je že v 11. minuti s strelskim prvencem v 1. SNL odločil Ivan Durdov. Mladi Dalmatinec je bil v prejšnji sezoni najboljši strelec druge hrvaške lige, Domžale pa so prvič v tej sezoni zadržale prednost na srečanju in se razveselile zmage. Proti Muri (vodili s 3:1) in Taboru (vodili z 1:0) jim ni uspelo, proti Bravu, ki si ni priigral veliko priložnosti, pa so namignile, da bi lahko v nadaljevanju sezone napadale višja mesta. Ljubljančani so v štirih nastopih v tej sezoni dosegli le en zadetek.

Tabor pokvaril načrte Celjanom

Tabor je z zmago nad Celjani zapustil zadnje mesto na lestvici in napovedal mirnejše čase kraševskega kluba. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Sežanci so v četrtem krogu prišli do prve zmage. Nekoliko presenetljivo, ker so od 54. minute igrali z igralcem manj. Tekmo je po protinapadu v 84. minuti odločil natančen strel Jakoslava Stankovića, pred tem Sežanci niso imeli lepše priložnosti. Precej nevarnejši so bili Celjani, dvakrat so zadeli okvir vrat, za neučinkovitost pa so bili kaznovani s prvim porazom v prvenstvu. Do tekme na Primorskem so vse tri tekme remizirali.

Zaradi velike vročine v Sežani, kjer Tabor kot edini prvoligaš še nima reflektorjev in mora svoje tekme igrati v popoldanskem terminu, ni bilo ustreznih pogojev za igranje kakovostnega nogometa.

Primorski derbi v mestu vrtnic

Andrej Kotnik je v tej sezoni v izvrstni strelski formi. V 1. SNL je dosegel tri, v Evropi pa en zadetek. Foto: Ana Kovač V sklepnem dejanju četrtega kroga se bosta v ponedeljek zvečer v novogoriškem Športnem parku za točke pomerila primorska tekmeca Gorica in Koper. Vrtnice bodo lovile pozitiven rezultat, s katerim bi okrepile število točk, še kako nujen v boju za obstanek, Koprčani pa po izpadu iz Evrope in zadnji zmagi nad Mariborom (2:1), s katero so dokazali, da niso pozabili igrati vrhunskega nogometa, načrtujejo popoln napad na vrh razpredelnice. Kanarčki bodo za kaj več potrebovali več razigranih strelcev. Za zdaj je vroč le Andrej Kotnik, Koprčane pa najbolj skrbi strelska suša Jamajčana Kaheema Morrisa kot tudi poletne okrepitve Daria Kolobarića.

Trener vrtnic Miran Srebrnič dobro pozna Koprčane. Ponedeljkovo tekmo, na kateri se bodo morali vloge favoritov otepati gostje, vidi kot idealno priložnost za prekinitev manj uspešnega niza, porazov proti Mariboru (2:3) in Radomljam (0:1).

Lestvica: 1. Olimpija 4 tekme - 12 točk

2. Radomlje 4 - 8

3. Koper 3 - 6

4. Domžale 4 - 5

5. Mura 4 - 5

6. Tabor 4 - 4

7. Celje 4 - 3

8. Gorica 3 - 3

9. Bravo 4 - 3

10. Maribor 4 - 3