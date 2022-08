Šeška snubijo trije klubi, angleški novinarji si zapletajo jezik

"Chelsea se je z agentom Benjamina Šeška srečal prejšnji teden. Manchester United je imel več kot en neposreden sestanek z njim. Pa še en klub je v igri zanj," je v sredo zvečer na Twitterju zapisal novinar, ki ima najbolj zanesljive informacije z nogometne tržnice, Fabrizio Romano. "Odločitev bo v naslednjih dneh sprejel igralec sam. RB Salzburg ga želi zadržati še za eno sezono," še piše Romano. V Salzburgu se namreč nadejajo, da bi jih Šeško popeljal v ligo prvakov in morda tudi v izločilne boje.

Excl: Chelsea had meeting with the agent of Benjamin Šeško last week. Manchester United had more than one direct meeting - and there’s also another club in the race. ⚠️🇸🇰 #Sesko



The decision is up to the player in the next days, as RB Salzburg hope to keep him for one more year. pic.twitter.com/2Bwq2Sd9mm