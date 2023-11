Izredno stanje na Kosovu po prihodu Izraela, Primož Gliha še v boju za Euro 2024

Zvečer bo v Prištini kvalifikacijska tekma za Euro 2024 med Kosovom in Izraelom. Izbrani vrsti bi se morali v skupini I pomeriti že prejšnji mesec, a so dvoboj zaradi vojnih razmer v Izraelu prestavili. Gostitelje vodi slovenski strateg Primož Gliha, ki bi z drugo zaporedno zmago v tem ciklusu ohranil Kosovo v boju za nastop na evropskem prvenstvu, hkrati pa zelo razveselil Romunijo in Švico.

"Želimo si, da bi zavladal mir. Zelo nas skrbi trenutno stanje v Izraelu," je na novinarski konferenci pred kvalifikacijskim srečanjem v Prištini povedal Primož Gliha. 56-letni Slovenec je Kosovo v tem ciklusu vodil na treh tekmah. Najprej je doma remiziral s Švico (2:2), kar je bil velik uspeh, ki sta ga zaznamovala dva zadetka Vedata Muriqija. Nato je izgubil na gostovanju v Bukarešti proti Romuniji (0:2). To je bila tekma, na kateri so domači navijači proti reprezentanci Kosova usmerili ogromno provokacij. Tekmo so že prekinili, a se je nato le nadaljevala in končala z zmago gostiteljev.

V tretjem poskusu pa je Gliha le dočakal prvo kvalifikacijsko zmago na klopi Kosova. To je bila tudi prva zmaga Kosova v tem ciklusu. Na sedmi tekmi v kvalifikacijah za Euro 2024. Nekdanji slovenski reprezentant, ki je v domovini nazadnje deloval kot selektor mlade reprezentance do 21 let, je Kosovo prejšnji mesec popeljal do zmage s 3:0 v Andori. Danes se bo Kosovo predstavil na domačem stadionu Fadila Vokkrija v Prištini, v goste pa prihaja Izrael, s katerim se je letos v gosteh razšla brez zmagovalca (1:1).

Kosovo še ni rekel zadnje v boju za Euro 2024

Primož Gliha je na zadnji tekmi v gosteh nadigral Andoro (3:0). Foto: Reuters Dvoboj, ki ga bo sodil Slovak Ivan Kružliak, bo potekal pred rekordnim številom varnostnikov in policistov. Vsak gledalec bo pred vstopom na stadion podrobno pregledan. Poostrene varnostne kontrole v Prištini vladajo vse od prihoda izraelske reprezentance. Gostitelji namreč zaradi burnih dogodkov na Bližnjem vzhodu, kjer na območju Izraela in Gaze divja vojna, nočejo ničesar prepustiti naključju in se na dvoboju izogniti vsakršnemu incidentu.

Selektor Gliha se je pred srečanjem, ki poteka na dan, ko se po Evropi še igrajo prvenstvene klubske tekme, znašel v težavah. Edini klub, ki je zaradi tega reprezentančnega dvoboja prestavil svojo tekmo, je bil španski prvoligaš Mallorca, za katerega nastopa Muriqi. Ta bo danes ob odsotnosti Amirja Rrahmana nosil kapetanski trak.

Če bi zmaga ostala doma in bi Primož Gliha dočakal prvo zmago v Prištini, bi Kosovo zadržal teoretične možnosti za preboj na Euro 2024. Z zmago bi Kosovo razveselil tudi vodilni dvojec skupine I, to sta Romunija in Švica, saj bi se oddaljil od Izraela. Zadnji ni še nikoli zaigral na evropskem prvenstvu, podobno velja tudi za Kosovo.

Nastop na Euru 2024 so si poleg gostiteljev Nemcev že zagotovile Anglija, Avstrija, Belgija, Francija, Portugalska, Škotska, Španija in Turčija.

